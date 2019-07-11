Определились финалистки Уимблдона

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс второй раз подряд вышла в финал Уимблдона.
Семикратная победительница главного травяного турнира в полуфинале одолела Барбору Стрыцову из Чехии.
Напомним, ранее Элина Свитолина в двух сетах уступила румынке Симона Халеп.
Уимблдон. Четвертьфинал
Серена Уильямс (США) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:1, 6:2
Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 1:6, 3:6
Отметим, что Уильямс-младшая и Халеп сыграют финальный матч в субботу, 13 июля. Для румынки это будет дебютный финал Уимблдона.
Источник — Sport.ua
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