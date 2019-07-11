Определились финалистки Уимблдона

18:53 — captain2009

Спасибо, у меня насчет Беттлза подобные мысли. Элина уже заработала достаточно на хорошего спеца....

18:45 — Stanislav Matusevych

Честно - я Беттлза вообще не считаю и не считал никогда серьезным тренером. Да, Элине с ним комфо...

18:33 — captain2009

Станислав, а что думаете по поводу Бетлза? Что-то никакого с ним прогресса у Элины нет. Итоговый ...