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Определились финалистки Уимблдона

За трофей сразятся две экс-первые ракетки мира

  • 11.07.2019 18:00
  • 2112 просмотров
  • 2 комментария
Определились финалистки Уимблдона
© Jimmie48 Photography. Серена Уильямс
Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс второй раз подряд вышла в финал Уимблдона.
 
Семикратная победительница главного травяного турнира в полуфинале одолела Барбору Стрыцову из Чехии.
 
Напомним, ранее Элина Свитолина в двух сетах уступила румынке Симона Халеп.
 
Уимблдон. Четвертьфинал
Серена Уильямс (США) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:1, 6:2
Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 1:6, 3:6
 
Отметим, что Уильямс-младшая и Халеп сыграют финальный матч в субботу, 13 июля. Для румынки это будет дебютный финал Уимблдона.
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 11.07.2019 18:57
    0
    Буду дракуленку))))
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 11.07.2019 18:13
    +4
    Ребята к Серене многие по разному относятся, но это легенда женского тура и сегодня она меня удивила, отлично двигалась и в движении классно играла, видно ей тяжело, тенисом болею давно, конечно сейчас в таком возрасте Серене сложно, не та скорость и реакция, но лично я скажу ей только браво! Понравилось ее после матча вьюха и сессия с болельщиками, мать тениса молодец!Она в деле Симоне будет тяжело, Серена в норм тонусе а психология это вообще ее конек!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 11.07.2019 18:13
    +4
    Ребята к Серене многие по разному относятся, но это легенда женского тура и сегодня она меня удивила, отлично двигалась и в движении классно играла, видно ей тяжело, тенисом болею давно, конечно сейчас в таком возрасте Серене сложно, не та скорость и реакция, но лично я скажу ей только браво! Понравилось ее после матча вьюха и сессия с болельщиками, мать тениса молодец!Она в деле Симоне будет тяжело, Серена в норм тонусе а психология это вообще ее конек!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 11.07.2019 18:57
    0
    Буду дракуленку))))
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