Баутиста Агут вышел в полуфинал Уимблдона-2019

Сегодня в четвертьфинале Уимблдона-2019 в мужском одиночном разряде Роберто Баутиста Агут встречался с Гвидо Пельей. Испанец победил в четырех сетах. Матч продолжался 3 часа и 9 минут.

1/4 финала

Гвидо Пелья (Аргентина, 26) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 23) – 5:7, 4:6, 6:3, 3:6

В полуфинале Баутиста Агут сыграет с Новаком Джоковичем, который ранее обыграл Давида Гоффена.