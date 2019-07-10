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Баутиста Агут вышел в полуфинал Уимблдона-2019

Испанец в четырех сетах обыграл Гвидо Пелью

  • 10.07.2019 18:41
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Баутиста Агут вышел в полуфинал Уимблдона-2019
© Miami Open. Роберто Баутиста-Агут

Сегодня в четвертьфинале Уимблдона-2019 в мужском одиночном разряде Роберто Баутиста Агут встречался с Гвидо Пельей. Испанец победил в четырех сетах. Матч продолжался 3 часа и 9 минут.

1/4 финала

Гвидо Пелья (Аргентина, 26) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 23) – 5:7, 4:6, 6:3, 3:6

В полуфинале Баутиста Агут сыграет с Новаком Джоковичем, который ранее обыграл Давида Гоффена.

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Источник — Sport.ua

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