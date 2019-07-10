Баутиста Агут вышел в полуфинал Уимблдона-2019

Сегодня в четвертьфинале Уимблдона-2019 в мужском одиночном разряде Роберто Баутиста Агут встречался с Гвидо Пельей. Испанец победил в четырех сетах. Матч продолжался 3 часа и 9 минут.
1/4 финала
Гвидо Пелья (Аргентина, 26) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 23) – 5:7, 4:6, 6:3, 3:6
В полуфинале Баутиста Агут сыграет с Новаком Джоковичем, который ранее обыграл Давида Гоффена.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.