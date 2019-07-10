Уимблдон. Джокович уверенно вышел в полуфинал

Первым полуфиналистом мужского Уимблдона стал Новак Джокович.
Сербский теннисист в четвертьфинальной битве с Давидом Гоффеном добыл победу в трех сетах - 6:4, 6:0, 6:2.
В полуфинале Новак сыграет с победителем противостояния Гидо Пелья - Роберто Баутиста Агут.
В других матчах 1/4 финала сыграют Роджер Федерер - Кеи Нисикори и Рафаэль Надаль - Сэм Куэрри.
Источник — Sport.ua
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