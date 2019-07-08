Уимблдон. Надежда Киченок продолжает побеждать в миксте

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Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом на сборе в Австрии 22:28 — « УАФ - М а ф і я » Я просто констатирую факт. Правда глаза колет? 22:27 — Eagle А ШО тут удивительного.Если бы "Шахтёр"так играл(результаты игры),так было столько же комментов о... 22:26 — Olivier_Giroud Интересно, жуть... это огромный повод для гордости 22:25 — Olivier_Giroud Тупорылый минусодрочер «кротыфакю», как там стата матча!? 22:18 — jekаfunny так это никогда и не обсуждалось

Элина СВИТОЛИНА: «Наконец-то могу играть на 100% возможностей» 22:26 — shef63 Понеслось... Как только начинает себя хвалить - тут же следующий матч сливает. 22:18 — Comrade Me Приятно это слышать, только вперед!

13-летняя скандальная российская фигуристка будет выступать за Украину 22:20 — Vladdal Она по неопытности озвучила то, что в РФ все знали и делали, но молча. Если им эту мысль прививал...

Вербич получил травму в матче с Олимпиакосом 22:19 — « УАФ - М а ф і я » А вот это реально плохая новость. Он один из тех футболистов ю кто в нынешнем Динамо делает погод...