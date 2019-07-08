Уимблдон. Надежда Киченок продолжает побеждать в миксте

Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла на Уимблдоне второй матч парного смешанного разряда.
Украинка в тандеме с Айсамом Куреши из Пакистана, с которым она дошла до полуфинала Ролан Гаррос, обыграла десятую сеяную пару Майкл Винус (Новая Зеландия) / Катарина Среботник (Словения).
Уимблдон. Второй круг микста
Надежда Киченок / Айсам Куреши – Майкл Винус / Катарина Среботник – 6:4, 7:6(9)
В следующем раунде Киченок и Куреши померяются силами с пятым сеяным дуэтом Уэсли Колхоф (Нидерланды) / Квета Пешке (Чехия).
Ранее Надя покинула женский парный разряд.
Источник — Sport.ua
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В парном теннисе не может быть так, чтобы выиграла пара в которой кто-то один выпадает, но ошибки допускают все. Может это и не лучшая игра Нади, но её хватило.
В парном теннисе не может быть так, чтобы выиграла пара в которой кто-то один выпадает, но ошибки допускают все. Может это и не лучшая игра Нади, но её хватило.
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