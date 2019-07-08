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Уимблдон. Надежда Киченок продолжает побеждать в миксте

Украинка в дуэте с Айсамом Куреши одержала вторую победу на турнире

  • 08.07.2019 21:02
  • 1037 просмотров
  • 5 комментариев
Уимблдон. Надежда Киченок продолжает побеждать в миксте
© БТУ. Айсам-уль-Хак Куреши и Надежда Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла на Уимблдоне второй матч парного смешанного разряда.
 
Украинка в тандеме с Айсамом Куреши из Пакистана, с которым она дошла до полуфинала Ролан Гаррос, обыграла десятую сеяную пару Майкл Винус (Новая Зеландия) / Катарина Среботник (Словения).
 
Уимблдон. Второй круг микста
Надежда Киченок / Айсам Куреши – Майкл Винус / Катарина Среботник – 6:4, 7:6(9)
 
В следующем раунде Киченок и Куреши померяются силами с пятым сеяным дуэтом Уэсли Колхоф (Нидерланды) / Квета Пешке (Чехия). 
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Иван Кулаков
    online
      Иван Кулаков, 08.07.2019 21:52
    -1
    Комментарий свернут. Показать
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    Alehandro
      Alehandro, 08.07.2019 21:30
    0
    LeBRON_LA, 08.07.2019 21:21
    Як раз Кіченок і принесла перемогу, на матчболі подала першим м'ячем і Майкл Винус не зміг прийняти
    Мерси за подсказку... Матч я смотрел. Одна подача не отменяет все предыдущие косяки. Давай вспомнил двойную ошибку на тай-брейке, которая могла стать судьбоносной... Я не ж не говорю, что она совсем бесполезной была, но КПД 0.2-0.3 это не дело
    Ссылка
    LeBRON_LA
      LeBRON_LA, 08.07.2019 21:21
    +1
    Як раз Кіченок і принесла перемогу, на матчболі подала першим м'ячем і Майкл Винус не зміг прийняти
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 08.07.2019 21:18
    +1
    Alehandro, 08.07.2019 21:06
    Куреши на столько решает, шо как бы Надя не портачила, всё равно выиграли)) Може от женской пары не успела отойти... Надеюсь, к следующему матчу отдохнёт и подойдёт во все оружия)
    А Куреши не портачил? А Надя не приносила очки?
    В парном теннисе не может быть так, чтобы выиграла пара в которой кто-то один выпадает, но ошибки допускают все. Может это и не лучшая игра Нади, но её хватило.
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    Alehandro
      Alehandro, 08.07.2019 21:06
    -2
    Куреши на столько решает, шо как бы Надя не портачила, всё равно выиграли)) Може от женской пары не успела отойти... Надеюсь, к следующему матчу отдохнёт и подойдёт во все оружия)
    Ссылка
    LeBRON_LA
      LeBRON_LA, 08.07.2019 21:21
    +1
    Як раз Кіченок і принесла перемогу, на матчболі подала першим м'ячем і Майкл Винус не зміг прийняти
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 08.07.2019 21:18
    +1
    Alehandro, 08.07.2019 21:06
    Куреши на столько решает, шо как бы Надя не портачила, всё равно выиграли)) Може от женской пары не успела отойти... Надеюсь, к следующему матчу отдохнёт и подойдёт во все оружия)
    А Куреши не портачил? А Надя не приносила очки?
    В парном теннисе не может быть так, чтобы выиграла пара в которой кто-то один выпадает, но ошибки допускают все. Может это и не лучшая игра Нади, но её хватило.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 08.07.2019 21:30
    0
    LeBRON_LA, 08.07.2019 21:21
    Як раз Кіченок і принесла перемогу, на матчболі подала першим м'ячем і Майкл Винус не зміг прийняти
    Мерси за подсказку... Матч я смотрел. Одна подача не отменяет все предыдущие косяки. Давай вспомнил двойную ошибку на тай-брейке, которая могла стать судьбоносной... Я не ж не говорю, что она совсем бесполезной была, но КПД 0.2-0.3 это не дело
    Ссылка
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