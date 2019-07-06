Н. Киченок/ Куреши – Гонсалес / Хань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В Европе думают, что украинцы на поле не умеют играть. Бороться/биться/умирать это не играть. Под...

а еще там есть клуб ненанонимных допинг-мастеров

Пора собаке звать на помощь умственно отсталого деда бывалого

Дивно, а чого не всенаціональних каналах Футбол 1 і 2 не транслюють? Там же всі в один голос дока...

все по старому!!! на пидаров нет управы

15:15 — Saar

Что касается Теофимо, то не смотря на свою молодость, для Ломаченка это самый тяжелый соперник.

15:14 — Saar

Майк Тайсон сегодня сказал в интервью:" Тайсон назвал украинского боксера Василия Ломанченко "нев...