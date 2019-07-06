Н. Киченок/ Куреши – Гонсалес / Хань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, шестого июля, Надежда Киченок сыграет на Уимблдоне матч парного смешанного разряда.
Украинка в тандеме с Айсамом Куреши, с которым она дошла до полуфинала Ролан Гаррос, сыграет на старте микста против мексиканско-китайской пары Сантьяго Гонсалес / Синьюнь Хань. Встреча стоит третьим запуском на корте №8. Ориентировочное время начала – 16:00 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.