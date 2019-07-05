Уимблдон. Молчанов одержал первую победу в миксте

Украинский теннисист Денис Молчанов вышел во второй круг микста на Уимблдоне.
Украинец в дуэте с Галиной Воскобоевой из Казахстана в первом круге микста одолел австрийца Юргена Мельцера и россиянку Анастасию Павлюченкову.
Уимблдон. Первый круг микста
Денис Молчанов / Галина Воскобоева – Юрген Мельцер / Анастасия Павлюченкова – 7:6(6), 1:6, 6:4
Во втором круге парного смешанного разряда Молчанов и Воскобоева сразятся против первого сеяного дуэта Бруно Соарес (Бразилия) / Николь Мелихар (США).
Ранее Молчанов проиграл матч мужского парного разряда.
Источник — Sport.ua
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