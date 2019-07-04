Уимблдон. Молчанов и Зеленай проиграли братьям Брайан

Единственный представитель от Украины у мужчин на Уимблдоне Денис Молчанов проиграл первый матч в парном разряде.
Украинец в дуэте с Игором Зеленаем из Словакии в стартовой встрече уступил легендарным американцам братьям Бобу и Майку Брайан, которые трижды побеждали на травяном мэйджоре.
Уимблдон. Первый круг парного разряда
Денис Молчанов / Игор Зеленай – Боб Брайан / Майк Брайан – 6:7(3), 4:6, 4:6
Отметим, что Молчанов также заявляен и в миксте.
Источник — Sport.ua
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