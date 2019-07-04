Элина Свитолина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Хорошие игроки за идею играть не будут. Им контракты предложат другие клубы которые кроме идеи ещ...

Є багато громадських каналів, які чудово можуть охопити весь спектр матчів, як клубів, так і збір...

Они удивили своей игрой ещё на ЧМ2018. А на этом турнире лишь подтвердили свой статус. В Южной Ам...

22:50 — jekаfunny

ну как на ваших футболах любимых, от тех правда кошмары сниться еще могут

22:48 — jekаfunny

из него никто и не будет делать правого полузащитника... а Гармаш играл как раз правого защитник...

22:47 — kvlad200760

А коментатор був так взагалі жесть.Йому не футбол коментувати а вечірні казки розказувати,засинат...

22:44 — krotyfuckyou

Какой уровень? Третьерядовый турнир, который дабы выиграть, нужно было отыграть 5 матчей и чтоб в...

22:44 — kvlad200760

Яж тобі кажу-чесно намагався подивитися,витримав тільки перший тайм!Єдине що я зрозумів,що Карава...