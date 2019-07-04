Элина Свитолина – Мария Саккари. Прогноз и анонс матча

В пятницу, пятого июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне. В матче третьего круга 24-летняя украинка сразится против первой ракетки Греции Марии Саккари (№32 WTA).
Время и место проведения поединка станут известны чуть позже. Награда за победу в матче составляет 90 рейтинговых очков и $81,775 в дополнение к 130 очкам и $139,645, которые уже заработаны.
Саккари уже повторила лучшее достижение на турнире, для Свитолиной – это второй лучший результат в карьере на Уимблдоне. Ранее девушки не встречались.
Соперница
Мария в текущем сезоне выиграла свой первый турнир на уровне WTA (Рабат, грунт) и подходила к Ролан Гаррос в статусе одной из темных лошадок. К сожалению для греческих болельщиков, 23-летняя Саккари вылетела уже во втором круге, уступив в 3-часовом триллере чешке Синяковой.
Wimbledon. Мария Саккари
По большому счету, стиль игры гречанки чем-то напоминает Свитолину двухлетней давности. Ставка идет на сумасшедшую физику, выносливость и скорость. При росте 1,72 м она прекрасно координирована и имеет неплохую подачу. В розыгрышах часто использует укороченные удары, особенно против соперниц, которые тяжело передвигаются по корту. Преимущество в силе и точности ударов также на стороне гречанки, но небольшое. А вот со стабильностью всего вышеперечисленного есть проблемы. И в этом ее главный недостаток.
В целом, Саккари более грунтовый игрок, для которого, как и для Свитолиной, игра на траве не является козырем. Мария больше любит играть на задней линии, выжидая ошибки соперницы или удачного момента для контратакующего удара. Статистика ниже говорит, что она не часто ходит к сетке, но если и делает это, то наверняка. В текущем сезоне гречанка уже одержала 5 побед на траве, но ни одна из соперниц не входила даже в топ-70 мирового рейтинга.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Саккари
|1-й круг
|Гаврилова (7-5 6-0) №78 WTA
|Пера (7-6 6-3) №90 WTA
|2-й круг
|Гаспарян (5-7 6-5 - отказ) №62 WTA
|Боузкова (6-4 6-1) №115 WTA
Статистика на турнире
|Свитолина
|Саккари
|разница геймов (% выигранных)
|24-17 (58.5)
|25-14 (64.1)
|средний рейтинг соперниц
|70
|102.5
|выиграно очков на подаче, %
|61.2
|66.1
|эйсы/гейм
|0.07
|0.21
|двойные ошибки/гейм
|0.02
|0.08
|% первой подачи
|73.5
|59.7
|выиграно очков на первой подаче, %
|66.7
|76.7
|выиграно очков на второй подаче, %
|46.2
|50.1
|выиграно очков на приеме, %
|43.8
|46.7
|виннерсы/гейм
|0.76
|1.03
|невынужденные ошибки/гейм
|0.83
|0.77
|реализация брейкпоинтов, %
|57.1
|72.7
|выходов к сетке/гейм
|0.98
|0.54
|успешных выходов к сетке, %
|67.5
|90.5
Прогноз
Для обеих теннисисток выход в третий круг Уимблдона уже можно считать успехом. В силу разных причин Свитолина в текущем сезоне выиграла на траве больше матчей, чем на грунте (снятие Козловой на РГ не в счет). Можно загадывать желание, вряд ли подобное когда-либо повторится. Саккари – соперница серьезная, но на траве вряд ли будет иметь выглядеть лучше украинки.
Букмекеры отдают небольшое преимущество гречанке, но шансы Свитолиной точно выше, чем перед матчем с Гаспарян. Элина пока неплохо подает, что может помочь во время брейкпоинтов соперницы. В таких матчах данный компонент часто играет решающую роль.
Даже в случае поражения Свитолина покинет турнир с высокоподнятой головой, выход в четвертый круг превзойдет все ожидания и немного улучшит положение дел с рейтинговыми очками.
Прогноз Sport.ua: победа Свитолиной в двух сетах
Источник — Sport.ua
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Для мене Еля є фаворитом у матчі проти Саккарі, а Даяна в своїй грі з Голубіч є великим фаворитом.
Чекаємо ще один переможний дуплет від наших дівчат...
Для мене Еля є фаворитом у матчі проти Саккарі, а Даяна в своїй грі з Голубіч є великим фаворитом.
Чекаємо ще один переможний дуплет від наших дівчат...
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