Элина Свитолина – Мария Саккари. Прогноз и анонс матча

В пятницу, пятого июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне. В матче третьего круга 24-летняя украинка сразится против первой ракетки Греции Марии Саккари (№32 WTA).

Время и место проведения поединка станут известны чуть позже. Награда за победу в матче составляет 90 рейтинговых очков и $81,775 в дополнение к 130 очкам и $139,645, которые уже заработаны.

Саккари уже повторила лучшее достижение на турнире, для Свитолиной – это второй лучший результат в карьере на Уимблдоне. Ранее девушки не встречались.

Соперница

Мария в текущем сезоне выиграла свой первый турнир на уровне WTA (Рабат, грунт) и подходила к Ролан Гаррос в статусе одной из темных лошадок. К сожалению для греческих болельщиков, 23-летняя Саккари вылетела уже во втором круге, уступив в 3-часовом триллере чешке Синяковой.



Wimbledon. Мария Саккари Wimbledon. Мария Саккари

По большому счету, стиль игры гречанки чем-то напоминает Свитолину двухлетней давности. Ставка идет на сумасшедшую физику, выносливость и скорость. При росте 1,72 м она прекрасно координирована и имеет неплохую подачу. В розыгрышах часто использует укороченные удары, особенно против соперниц, которые тяжело передвигаются по корту. Преимущество в силе и точности ударов также на стороне гречанки, но небольшое. А вот со стабильностью всего вышеперечисленного есть проблемы. И в этом ее главный недостаток.

В целом, Саккари более грунтовый игрок, для которого, как и для Свитолиной, игра на траве не является козырем. Мария больше любит играть на задней линии, выжидая ошибки соперницы или удачного момента для контратакующего удара. Статистика ниже говорит, что она не часто ходит к сетке, но если и делает это, то наверняка. В текущем сезоне гречанка уже одержала 5 побед на траве, но ни одна из соперниц не входила даже в топ-70 мирового рейтинга.



Путь на турнире

Стадия Свитолина Саккари 1-й круг Гаврилова (7-5 6-0) №78 WTA Пера (7-6 6-3) №90 WTA 2-й круг Гаспарян (5-7 6-5 - отказ) №62 WTA Боузкова (6-4 6-1) №115 WTA