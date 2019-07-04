Даяна Ястремская – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, пятого июля, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
19-летняя украинка в матче третьего круга встретится против швейцарки Виктории Голубич (№81 WTA). Матч пройдет на корте №12 вторым запуском после поединка ATP Опелка – Раонич. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Путь на турнире
Ранее девушки встречались дважды, обы матча выиграла Ястремская. Предыдущая встреча состоялась в финале квалификации недавнего турнира в Истборне.
В четвертом круге победительница матча сыграет против Каролин Возняцки (№19 WTA) или Чжан Шуай (№50 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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