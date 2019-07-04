Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Даяна Ястремская – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга Уимблдона

  • 04.07.2019 22:50
  • 211 просмотров
  • 0 комментариев
Даяна Ястремская – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
В пятницу, пятого июля, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
 
19-летняя украинка в матче третьего круга встретится против швейцарки Виктории Голубич (№81 WTA). Матч пройдет на корте №12 вторым запуском после поединка ATP Опелка – Раонич. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
 
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)

Путь на турнире

Стадия  Ястремская       Голубич
1-й круг    Джорджи (6-3 6-3) №42 WTA    Свёнтек (6-2 7-6) №64 WTA
2-й круг  Кенин (7-5 4-6 6-3) №28 WTA  Путинцева (6-4 7-6) №39 WTA
 
Ранее девушки встречались дважды, обы матча выиграла Ястремская. Предыдущая встреча состоялась в финале квалификации недавнего турнира в Истборне.
 
В четвертом круге победительница матча сыграет против Каролин Возняцки (№19 WTA) или Чжан Шуай (№50 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности