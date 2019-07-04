Уимблдон. Кербер проиграла обидчице Козловой и покинет топ-10

Во втором круге Уимблдона состоялась громкая сенсация. Действующая победительница турнира и недавняя финалистка Истборна Анжелик Кербер проиграла 95-й ракетке мира Лорен Дэвис из США.
Уимблдон. Второй круг
Анжелик Кербер (Германия) – Лорен Дэвис (США) – 6:2, 2:6, 1:6
Если не считать поражения в Торонто-2017 от Слоан Стивенс, которая только возвращалась после травмы, Кербер с 2016 года не проигрывала теннисисткам с таким низким рейтингом.
Напомним, в первом круге Дэвис, которая два года назад входила в топ-30, в двух сетах обыграла украинку Катерину Козлову.
Отметим, что Кербер была в топ-5 фаворитов действующего турнира. После завершения Уимблдона она покинет первую десятку рейтинга.
Источник — Sport.ua
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