Уимблдон. Козлова уступила Дэвис в двух сетах

Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№66 WTA) проиграла первый матч одиночного разряда на Уимблдоне.

В стартовом поединке основной сетки 25 летняя украинка проиграла лаки-лузеру американке Лорен Дэвис (№95 WTA).

Уимблдон. Первый круг

Катерина Козлова (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 3:6, 2:6

Козлова, как и Цуренко, не была фаворитом у букмекеров перед матчем. Всему виной не особая любовь к травяным покрытиям и недавняя болезнь с травмой, которые не позволили украинке сыграть до Уимблдона ни одного матча на траве.

Дэвис, которая имеет всего 157 см роста, чувствовала себя на траве неплохо. Движение, острые атакующие удары, неплохая игра у сетки – все было при ней. И все же победила она сегодня не только поэтому. Очень много геймов, особенно во втором сете, доходили до больше-меньше, где Кате постоянно чего-то не хватало. На приеме украинке еще удавалось неплохо проявлять себя, но вот подача совсем не помогала побеждать и отыгрывать брейкпоинты соперницы. Всего 50 процентов выигранных мячей на первой подаче и 26 – на второй это очень плохо, на траве с таким результатом победить невозможно.

Есть огромная уверенность, что если бы Козлова сыграла хотя бы несколько матчей на траве до Уимблдона, результат сегодняшнего поединка был бы другим. А пока что нужно поздравить Дэвис, которая когда-то была в топ-30 мирового рейтинга, с выходом во второй круг Уимблдона. Для любого квалифаера, тем более для лаки-лузера, это солидное достижение.

Во втором круге Дэвис сыграет против Анжелик Кербер (№5 WTA) или Татьяны Марии (№65 WTA).