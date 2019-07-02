Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Уимблдон. Козлова уступила Дэвис в двух сетах

Украинская теннисистка после травмы и болезни не сумела выиграть первый матч на траве

  • 02.07.2019 15:48
  • 541 просмотр
  • 1 комментарий
Уимблдон. Козлова уступила Дэвис в двух сетах
© WTA. Катерина Козлова
Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№66 WTA) проиграла первый матч одиночного разряда на Уимблдоне.
 
В стартовом поединке основной сетки 25 летняя украинка проиграла лаки-лузеру американке Лорен Дэвис (№95 WTA). 
 
Уимблдон. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 3:6, 2:6
 
Козлова, как и Цуренко, не была фаворитом у букмекеров перед матчем. Всему виной не особая любовь к травяным покрытиям и недавняя болезнь с травмой, которые не позволили украинке сыграть до Уимблдона ни одного матча на траве.
 
Дэвис, которая имеет всего 157 см роста, чувствовала себя на траве неплохо. Движение, острые атакующие удары, неплохая игра у сетки – все было при ней. И все же победила она сегодня не только поэтому. Очень много геймов, особенно во втором сете, доходили до больше-меньше, где Кате постоянно чего-то не хватало. На приеме украинке еще удавалось неплохо проявлять себя, но вот подача совсем не помогала побеждать и отыгрывать брейкпоинты соперницы. Всего 50 процентов выигранных мячей на первой подаче и 26 – на второй это очень плохо, на траве с таким результатом победить невозможно.
 
Есть огромная уверенность, что если бы Козлова сыграла хотя бы несколько матчей на траве до Уимблдона, результат сегодняшнего поединка был бы другим. А пока что нужно поздравить Дэвис, которая когда-то была в топ-30 мирового рейтинга, с выходом во второй круг Уимблдона. Для любого квалифаера, тем более для лаки-лузера, это солидное достижение.
 
Во втором круге Дэвис сыграет против Анжелик Кербер (№5 WTA) или Татьяны Марии (№65 WTA).
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vit-2
      vit-2, 02.07.2019 16:00
    +1
    Не можу навіть нічого сказати проти наших дівчат за сьогоднішні поразки: Леся в своєму репертуарі, її треба сприймати такою як вона є, тим більше вона вже можна сказати що ветеран - 4-ий десяток розміняла; Катя зіграла свій перший і водночас останній матч на траві, після травми на РГ, а ми по Елі бачимо, як важко повертатися в тур після паузи.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 02.07.2019 16:00
    +1
    Не можу навіть нічого сказати проти наших дівчат за сьогоднішні поразки: Леся в своєму репертуарі, її треба сприймати такою як вона є, тим більше вона вже можна сказати що ветеран - 4-ий десяток розміняла; Катя зіграла свій перший і водночас останній матч на траві, після травми на РГ, а ми по Елі бачимо, як важко повертатися в тур після паузи.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности