Молчанов/Зеленай – братья Брайан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, четвертого июля, на корты Уимблдона выйдет Денис Молчанов.
Единственный представитель от Украины у мужчин в дуэте с Игором Зеленаем из Словакии в стартовой встрече сразится против легендарных американцев братьев Боба и Майка Брайан, которые трижды побеждали на травяном мэйджоре. Матч будет сыгран четвертым запуском на корте №17. Ориентировочное время начала – 18:00 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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