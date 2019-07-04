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Н. Киченок/Спирс – Кенин/Петкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда Уимблдона

  • 04.07.2019 13:20
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Н. Киченок/Спирс – Кенин/Петкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© БТУ. Надежда Киченок и Абигейл Спирс
В четверг, четвертого июля, Надежда Киченок стартует в парном разряде Уимблдона.
 
Украинка в дуэте с Абигэйл Спирс из США начнет путь по турниру против американско-немецкого тандема София Кенин / Андреа Петкович. Матч пройдет вторым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.
 
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)

 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

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