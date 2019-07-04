Н. Киченок/Спирс – Кенин/Петкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, четвертого июля, Надежда Киченок стартует в парном разряде Уимблдона.
Украинка в дуэте с Абигэйл Спирс из США начнет путь по турниру против американско-немецкого тандема София Кенин / Андреа Петкович. Матч пройдет вторым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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