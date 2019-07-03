Уимблдон. Козлова одержала победу в парном разряде

Украинская теннисистка Катерина Козлова успешно стартовала в парном разряде Уимблдона.
В матче первого круга 25-летняя украинка в дуэте с Ариной Родионовой, представляющей Австралию, обыграла в трех сетах Дарью Юрак (Хорватия) и Катарину Среботник (Словения).
Уимблдон. Первый круг парного разряда
Катерина Козлова / Арина Родионова – Дарья Юрак / Катарина Среботник – 4:6, 6:2, 6:4
В следующем круге Козлова и Родионова встретятся с четвертой сеяной парой Габриэла Дабровски / Сюй Ифань.
Ранее Козлова проиграла матч одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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