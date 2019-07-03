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Уимблдон. Козлова одержала победу в парном разряде

В матче первого круга украинка в дуэте с Ариной Родионовой обыграла Дарью Юрак и Катарину Среботник

  • 03.07.2019 20:12
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Уимблдон. Козлова одержала победу в парном разряде
© WTA. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова успешно стартовала в парном разряде Уимблдона.
 
В матче первого круга 25-летняя украинка в дуэте с Ариной Родионовой, представляющей Австралию, обыграла в трех сетах Дарью Юрак (Хорватия) и Катарину Среботник (Словения). 
 
Уимблдон. Первый круг парного разряда
Катерина Козлова / Арина Родионова – Дарья Юрак / Катарина Среботник – 4:6, 6:2, 6:4
 
В следующем круге Козлова и Родионова встретятся с четвертой сеяной парой Габриэла Дабровски / Сюй Ифань.
 
 
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Источник — Sport.ua

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