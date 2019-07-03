Козлова/Родионова – Юрак/Среботник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, третьего июля, Катерина Козлова стартует в парном разряде Уимблдона.
25-летняя украинка в дуэте с Ариной Родионовой, представляющей Австралию, сразится с Дарьей Юрак (Хорватия) и Катариной Среботник (Словения). Матч состоится третьим запуском на корте №7. Ориентировочное время начала – 17:10 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.