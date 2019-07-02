Элина Свитолина – Маргарита Гаспарян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, третьего июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
24-летняя украинка в матче второго круга встретится с россиянкой Маргаритой Гаспарян (№62 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Путь на турнире
Ранее девушки встречались один раз, победила россиянка. Случилось это на недавнем турнире в Бирмингеме.
В третьем круге победительница матча сыграет против Марии Боузковой (№115 WTA) или Марии Саккари (№32 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.