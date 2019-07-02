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Элина Свитолина – Маргарита Гаспарян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Уимблдона

  • 02.07.2019 20:02
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Элина Свитолина – Маргарита Гаспарян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Wimbledon. Элина Свитолина
В среду, третьего июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
 
24-летняя украинка в матче второго круга встретится с россиянкой Маргаритой Гаспарян (№62 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
 
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)

Путь на турнире

Стадия  Свитолина      Гаспарян
1-й круг  Гаврилова (7-5 6-0) №78 WTA    Фридзам (6-4 6-4) №286 WTA
 
Ранее девушки встречались один раз, победила россиянка. Случилось это на недавнем турнире в Бирмингеме.
 
В третьем круге победительница матча сыграет против Марии Боузковой (№115 WTA) или Марии Саккари (№32 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

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