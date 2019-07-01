Уимблдон. Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу

Определилась соперника Элины Свитолиной во втором круге Уимблдона. Первая ракетка Украины сыграет с представительницей России Маргаритой Гаспарян.
Россиянка (№61 WTA) в первом круге обыграла Анну-Лену Фридзам (6:4, 6:4).
Напомним, что Свитолина стартовала на турнире с победы над Дарьей Гавриловой из Австралии (№78 WTA) - 7:5, 6:0.
Последний раз Свитолина встречалась с Гаспарян в июне на турнире в Бирмингеме. Тогда россиянка одержала победу (6:3, 3:6, 6:4).
Матч второго круга Свитолина - Гаспарян состоится 3 июля.
Источник — Sport.ua
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