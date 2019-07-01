Уимблдон. Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу

Красивая пара. Я надеюсь что у них это всерьез и надолго

« УАФ - М а ф і я »

15:56 — « УАФ - М а ф і я »

15:54 — nomad

Знаю город Секешфехервар, где был на службе в СА. Знаю клуб Видеотон Секешфехервар. Что за Фехер...

15:41 — digital_summer

Скажу, что они были не такие серьезные как ты

15:36 — Влад Тараненко

У меня бабуля в 1944 родилась)