Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Уимблдон. Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу

Украинская теннисистка встретится с Маргаритой Гаспарян

  • 01.07.2019 14:32
  • 1438 просмотров
  • 0 комментариев
Уимблдон. Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу
© btu.org.ua. Элина Свитолина

Определилась соперника Элины Свитолиной во втором круге Уимблдона. Первая ракетка Украины сыграет с представительницей России Маргаритой Гаспарян.

Россиянка (№61 WTA) в первом круге обыграла Анну-Лену Фридзам (6:4, 6:4).

Напомним, что Свитолина стартовала на турнире с победы над Дарьей Гавриловой из Австралии (№78 WTA) - 7:5, 6:0.

Последний раз Свитолина встречалась с Гаспарян в июне на турнире в Бирмингеме. Тогда россиянка одержала победу (6:3, 3:6, 6:4).

Матч второго круга Свитолина - Гаспарян состоится 3 июля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности