Уимблдон. Расписание украинок на третье июля

В среду, третьего июля, на корты Уимблдона выйдут две украинки.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA), посеянная под восьмым номером, продолжит турнир матчем с россиянкой Маргаритой Гаспарян (№62 WTA), которой она проиграла в Бирмингеме. Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) проведет поединок второго круга против американки Софии Кенин (№28 WTA). Матч пройдет на корте №18 третьим запуском после поединка ATP Шарди – Гоффен. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
Отметим, что Леся Цуренко и Катерина Козлова покинули одиночный разряд.
Источник — Wimbledon
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