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Уимблдон. Расписание украинок на третье июля

В среду на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета выйдут Свитолина и Ястремская

  • 02.07.2019 18:07
  • 788 просмотров
  • 1 комментарий
Уимблдон. Расписание украинок на третье июля
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В среду, третьего июля, на корты Уимблдона выйдут две украинки.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA), посеянная под восьмым номером, продолжит турнир матчем с россиянкой Маргаритой Гаспарян (№62 WTA), которой она проиграла в Бирмингеме. Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
 
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) проведет поединок второго круга против американки Софии Кенин (№28 WTA). Матч пройдет на корте №18 третьим запуском после поединка ATP Шарди – Гоффен. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
 
Отметим, что Леся Цуренко и Катерина Козлова покинули одиночный разряд.
 
 
 
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Источник — Wimbledon

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 02.07.2019 18:17
    +2
    Не дивлячись на погану гру Світоліной у матчі 1 кола, вдруге поспіль програвати она не любить. Тут можна чкати перемоги, а від Даяни можна чекати всього, Хто зна, чи не підуть в неї знов дитячи помилки
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 02.07.2019 18:17
    +2
    Не дивлячись на погану гру Світоліной у матчі 1 кола, вдруге поспіль програвати она не любить. Тут можна чкати перемоги, а від Даяни можна чекати всього, Хто зна, чи не підуть в неї знов дитячи помилки
    Ссылка
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