Уимблдон. Цуренко в третий раз проиграла Стрыцовой на траве

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№33 WTA) завершила выступления в одиночном разряде Уимблдона.

В стартовом поединке на турнире Большого шлема украинка в двух сетах проиграла Барборе Стрыцовой из Чехии (№54 WTA).

Уимблдон. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 3:6, 2:6

После двух поражения на траве от Стрыцовой в прошлом году Цуренко подходила к матчу в статусе андердога. Но в начале поединка это было слишком заметно. Леся старалась играть мощно и агрессивно, даже практиковала нетипичные выходы к сетке. Получалось не всегда хорошо, но это помогало не отставать от соперницы по набранным очкам. В пятом гейме случилась неприятная отдача своей подачи, после чего шансов на победу украинка практически не имела. Равная игра продолжилась еще ровно два гейма (22-22 по очкам при счете 3:4), а далее чешка полностью захватила инициативу.

Как и в прошлом году, Стрыцова практически не дарила Цуренко легких очков, каждый розыгрыш нужно было проводить идеально. Чешка очень хорошо играла на подаче, хотя Лесе и удавалось несколько раз принять вторую или навылет, или очень глубоко. Стрыцова быстро передвигалась, и отменно реагировала на все неприятные отскоки, а вот Лесе это удавалось не всегда, особенно удивили два момента в последнем гейме первой партии.

В первой половине игры украинке удавалось продавить оппонентку, она держала статистику виннерсов и невынужденных равной, к примеру, в одном из моментов было 9-9. Итоговый показатель можно увидеть ниже, он ужасен, что свидетельствует о провальной второй половине матча.

По большому счету, результат довольно прогнозируемый. Из всех украинок Цуренко попалась самая сложная соперница в первом круге. Судя по вчерашним матчам Свитолиной и Ястремской, они, скорее всего, завершили бы матч против Стрыцовой с похожим результатом.

Напомним, это третья подряд победа чешки над украинкой на травяных кортах за последние 13 месяцев. На прошлом Уимблдоне они встречались во втором раунде

Следующий матч Стрыцова сыграет против Лауры Зигемунд (№82 WTA) или обладательницы вайлд-кард Кэти Свон (№205 WTA).