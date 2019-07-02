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Уимблдон. Цуренко в третий раз проиграла Стрыцовой на траве

Вторая ракетка Украины не сумела составить конкуренции опытной чешке

  • 02.07.2019 14:17
  • 912 просмотров
  • 12 комментариев
Уимблдон. Цуренко в третий раз проиграла Стрыцовой на траве
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№33 WTA) завершила выступления в одиночном разряде Уимблдона.
 
В стартовом поединке на турнире Большого шлема украинка в двух сетах проиграла Барборе Стрыцовой из Чехии (№54 WTA).
 
Уимблдон. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 3:6, 2:6
 
После двух поражения на траве от Стрыцовой в прошлом году Цуренко подходила к матчу в статусе андердога. Но в начале поединка это было слишком заметно. Леся старалась играть мощно и агрессивно, даже практиковала нетипичные выходы к сетке. Получалось не всегда хорошо, но это помогало не отставать от соперницы по набранным очкам. В пятом гейме случилась неприятная отдача своей подачи, после чего шансов на победу украинка практически не имела. Равная игра продолжилась еще ровно два гейма (22-22 по очкам при счете 3:4), а далее чешка полностью захватила инициативу.
 
Как и в прошлом году, Стрыцова практически не дарила Цуренко легких очков, каждый розыгрыш нужно было проводить идеально. Чешка очень хорошо играла на подаче, хотя Лесе и удавалось несколько раз принять вторую или навылет, или очень глубоко. Стрыцова быстро передвигалась, и отменно реагировала на все неприятные отскоки, а вот Лесе это удавалось не всегда, особенно удивили два момента в последнем гейме первой партии. 
 
В первой половине игры украинке удавалось продавить оппонентку, она держала статистику виннерсов и невынужденных равной, к примеру, в одном из моментов было 9-9. Итоговый показатель можно увидеть ниже, он ужасен, что свидетельствует о провальной второй половине матча. 
 
По большому счету, результат довольно прогнозируемый. Из всех украинок Цуренко попалась самая сложная соперница в первом круге. Судя по вчерашним матчам Свитолиной и Ястремской, они, скорее всего, завершили бы матч против Стрыцовой с похожим результатом.
 
Напомним, это третья подряд победа чешки над украинкой на травяных кортах за последние 13 месяцев. На прошлом Уимблдоне они встречались во втором раунде
 
Следующий матч Стрыцова сыграет против Лауры Зигемунд (№82 WTA) или обладательницы вайлд-кард Кэти Свон (№205 WTA).
 
Отметим, что Цуренко также заявлена на парный разряд, где в матче первого круга с Александрой Саснович из Беларуси померяется силами против Тимеи Бачински (Швейцария) и Бернарды Перы (США).
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергей Перец
      Сергей Перец, 02.07.2019 14:47
    0
    Пора бы уже и на пенсию.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 02.07.2019 14:38
    +2
    Удручает безволие Леси, и это становится нормой.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 02.07.2019 14:34
    0
    Вторая ракетка Украины,это громко сказано
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 02.07.2019 14:34
    0
    vizuals, 02.07.2019 14:21
    Стрикова виглядала то так собі - поранення її перша ж нормальна травичка, а Леся була взагалі ніяка.
    Фамилия у нее Стрыцова и Леся ей проигрывала всегда
    Ссылка
    REALIST
      REALIST, 02.07.2019 14:31
    0
    Таня Исаченко, 02.07.2019 14:21
    0-2 за 1.92
    де ви були раніше?
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 02.07.2019 14:30
    +3
    Лучше в место Леси была бы Мартушка Костюк
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 02.07.2019 14:25
    -1
    Uria Lug, 02.07.2019 14:22
    За час проигранного матча, заработала 45 тысяч баксов. Это надо суметь. Учитесь.
    А ты попробуй попасть хотя бы в топ-100 женского тенниса
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 02.07.2019 14:24
    0
    Ничего Леся, выше голову.
    Мы за тебя болеем, переживаем и верим в твои будущие успехи. Ждем побед на следующих турнирах и хорошей формы на US Open.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 02.07.2019 14:23
    -3
    vizuals, 02.07.2019 14:21
    Стрикова виглядала то так собі - поранення її перша ж нормальна травичка, а Леся була взагалі ніяка.
    Порве мається на увазі. Андроїд автозаповнення знов зробив
    Ссылка
    Uria Lug
      Uria Lug, 02.07.2019 14:22
    -2
    За час проигранного матча, заработала 45 тысяч баксов. Это надо суметь. Учитесь.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 02.07.2019 14:21
    -3
    Стрикова виглядала то так собі - поранення її перша ж нормальна травичка, а Леся була взагалі ніяка.
    Ссылка
    Таня Исаченко
    Таня Исаченко, 02.07.2019 14:21
    +1
    0-2 за 1.92
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 02.07.2019 14:30
    +3
    Лучше в место Леси была бы Мартушка Костюк
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 02.07.2019 14:38
    +2
    Удручает безволие Леси, и это становится нормой.
    Ссылка
    Таня Исаченко
    Таня Исаченко, 02.07.2019 14:21
    +1
    0-2 за 1.92
    Ссылка
    Сергей Перец
      Сергей Перец, 02.07.2019 14:47
    0
    Пора бы уже и на пенсию.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 02.07.2019 14:34
    0
    Вторая ракетка Украины,это громко сказано
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 02.07.2019 14:34
    0
    vizuals, 02.07.2019 14:21
    Стрикова виглядала то так собі - поранення її перша ж нормальна травичка, а Леся була взагалі ніяка.
    Фамилия у нее Стрыцова и Леся ей проигрывала всегда
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 02.07.2019 14:31
    0
    Таня Исаченко, 02.07.2019 14:21
    0-2 за 1.92
    де ви були раніше?
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 02.07.2019 14:24
    0
    Ничего Леся, выше голову.
    Мы за тебя болеем, переживаем и верим в твои будущие успехи. Ждем побед на следующих турнирах и хорошей формы на US Open.
    Ссылка
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