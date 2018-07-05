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Уимблдон. Цуренко проиграла Стрыцовой в двух сетах

Последняя украинка в одиночном разряде зачехлила ракетку

  • 05.07.2018 14:46
  • 462 просмотра
  • 2 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№34 WTA) не сумела выйти в третий круг Уимблдона. В матче против чешки Барборы Стрыцовой (№38 WTA) украинка уступила в двух сетах.
 
Уимблдон. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 1:6, 4:6
 
Вряд ли стоит анализировать поединок, который до счета 1:5 во втором сете был проигран в одну калитку. Еще перед матчем было ясно, что Стрыцова однозначный фаворит, но ее тотальное преимущество на корте все же удивило.
 
Нельзя сказать, что Цуренко поначалу играла ужасно, совсем нет. Иногда у нее даже кое-что получалось. Уровень был, конечно, ниже среднего, но все же главной причиной такого разгромного счета стала феноменальная игра Стрыцовой. Сегодня она была чудо как хороша практически во всех компонентах. В первом сете Леся смогла выиграть всего 3 розыгрыша на подаче соперницы, а впервые заработала брейкпоинт только в восьмом гейме второго сета. Это при том, что в седьмом у Стрыцовой уже был матчбол.
 
К сожалению, разыгралась Цуренко уже слишком поздно. Рывок до счета 4:5 это хорошо, но не более. В финальном гейме желания продолжать борьбу у нее уже не было.
 
 
Напомним, в недавнем поединке против Стрыцовой в Бирмингеме Цуренко не смогла завершить поединок из-за повреждения (5:7, 0:3 - отказ).
 
В третьем раунде Стрыцова сразится с Юлией Гергес из Германии.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 05.07.2018 14:50
    0
    На Лесю перед цим Вімблдоном у мене були найбільші сподівання. Але, нажаль, не змогла.
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    kh_2018
      kh_2018, 05.07.2018 14:54
    0
    По результату Уимблдона 2018 - у Леси соотношение возможность/фактическая игра 80-90 %, у Элины не выше 60 %.
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