Уимблдон. Цуренко проиграла Стрыцовой в двух сетах

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№34 WTA) не сумела выйти в третий круг Уимблдона. В матче против чешки Барборы Стрыцовой (№38 WTA) украинка уступила в двух сетах.

Уимблдон. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 1:6, 4:6

Вряд ли стоит анализировать поединок, который до счета 1:5 во втором сете был проигран в одну калитку. Еще перед матчем было ясно, что Стрыцова однозначный фаворит, но ее тотальное преимущество на корте все же удивило.

Нельзя сказать, что Цуренко поначалу играла ужасно, совсем нет. Иногда у нее даже кое-что получалось. Уровень был, конечно, ниже среднего, но все же главной причиной такого разгромного счета стала феноменальная игра Стрыцовой. Сегодня она была чудо как хороша практически во всех компонентах. В первом сете Леся смогла выиграть всего 3 розыгрыша на подаче соперницы, а впервые заработала брейкпоинт только в восьмом гейме второго сета. Это при том, что в седьмом у Стрыцовой уже был матчбол.

К сожалению, разыгралась Цуренко уже слишком поздно. Рывок до счета 4:5 это хорошо, но не более. В финальном гейме желания продолжать борьбу у нее уже не было.