Бирмингем. Цуренко не смогла доиграть матч против Стрыцовой

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№37 WTA) не смогла выйти в полуфинал травяного Премьера в Бирмингеме. В 1/4 финала украинка уступила Барборе Стрицовой из Чехии (№24 WTA).

Бирмингем. 1/4 финала

Леся Цуренко (Украина) – Барбора Стрицова (Чехия) – 5:7, 0:3 (отказ)

В первой партии обе теннисистки показали неплохой уровень игры. Первой свою подачу отдала Цуренко, но тут же сделала обратный брейк. Сет близился к тай-брейку, но в 11-м гейме чешка заработала тройной брейкпоинт и успешно его реализовала. В следующем гейме уже украинка могла трижды сравнивать счет, но у нее ничего не получилось. Стрыцова играла немного лучше, хотя несколько раз ошиблась во время важных мячей.

Вторая партия началась с небольшого рывка чешской теннисистки. При счете 0:2 Цуренко взяла медицинский тайм-аут. После вмешательства физиотерапевта, украинка отыграла еще один гейм и приняла решение не продолжать поединок.

В полуфинале Стрыцова сразится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.