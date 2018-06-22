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Бирмингем. Цуренко не смогла доиграть матч против Стрыцовой

Украинская теннисистка снялась по ходу второго сета из-за повреждения

  • 22.06.2018 16:30
  • 1602 просмотра
  • 3 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№37 WTA) не смогла выйти в полуфинал травяного Премьера в Бирмингеме. В 1/4 финала украинка уступила Барборе Стрицовой из Чехии (№24 WTA).

Бирмингем. 1/4 финала
Леся Цуренко  (Украина) – Барбора Стрицова (Чехия) – 5:7, 0:3 (отказ)

В первой партии обе теннисистки показали неплохой уровень игры. Первой свою подачу отдала Цуренко, но тут же сделала обратный брейк. Сет близился к тай-брейку, но в 11-м гейме чешка заработала тройной брейкпоинт и успешно его реализовала. В следующем гейме уже украинка могла трижды сравнивать счет, но у нее ничего не получилось. Стрыцова играла немного лучше, хотя несколько раз ошиблась во время важных мячей.

Вторая партия началась с небольшого рывка чешской теннисистки. При счете 0:2 Цуренко взяла медицинский тайм-аут. После вмешательства физиотерапевта, украинка отыграла еще один гейм и приняла решение не продолжать поединок.
 
Напомним, не так давно Цуренко снялась из-за травмы с Ролан Гаррос.
 
В полуфинале Стрыцова сразится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Kostya Volkov
    online
      Kostya Volkov, 22.06.2018 16:40
    0
    этого и следовала ожидать у нее все хрустальное
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    logibro
      logibro, 22.06.2018 16:45
    0
    Вот почему у Леси мало фанатов.
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    Виталий Ващенко
    Виталий Ващенко, 22.06.2018 16:47
    +3
    Она наверно не успела восстановиться физически, после вчерашней трудной победы. А ее соперница играла два дня назад. Желаю дальнейших успехов Лесе.
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