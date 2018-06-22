Бирмингем. Цуренко не смогла доиграть матч против Стрыцовой

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№37 WTA) не смогла выйти в полуфинал травяного Премьера в Бирмингеме. В 1/4 финала украинка уступила Барборе Стрицовой из Чехии (№24 WTA).
Бирмингем. 1/4 финала
Леся Цуренко (Украина) – Барбора Стрицова (Чехия) – 5:7, 0:3 (отказ)
В первой партии обе теннисистки показали неплохой уровень игры. Первой свою подачу отдала Цуренко, но тут же сделала обратный брейк. Сет близился к тай-брейку, но в 11-м гейме чешка заработала тройной брейкпоинт и успешно его реализовала. В следующем гейме уже украинка могла трижды сравнивать счет, но у нее ничего не получилось. Стрыцова играла немного лучше, хотя несколько раз ошиблась во время важных мячей.
Источник — Sport.ua
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