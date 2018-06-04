Цуренко снялась с Ролан Гаррос из-за травмы

Сегодня Леся Цуренко в поединке 1/8 финала Ролан Гаррос должна была сразиться с Гарбинье Мугурусой, однако украинка получила травму.
Судя по всему, у Цуренко проблемы с ногой и спортсменка прекратила выступления на турнире, успев лишь начать матч с Мугурусой.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Здоровья ей и пожелания быть в строю уже к Уимблдону.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.