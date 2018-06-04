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Цуренко снялась с Ролан Гаррос из-за травмы

Украинская теннисистка без борьбы вынуждена покинуть Ролан Гаррос

  • 04.06.2018 19:57
  • 992 просмотра
  • 3 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Сегодня Леся Цуренко в поединке 1/8 финала Ролан Гаррос должна была сразиться с Гарбинье Мугурусой, однако украинка получила травму.

Судя по всему, у Цуренко проблемы с ногой и спортсменка прекратила выступления на турнире, успев лишь начать матч с Мугурусой.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 04.06.2018 19:59
    +5
    Жаль что вот так для Леси все закончилось, поправляйся
    Ссылка
    imago1988
    online
      imago1988, 04.06.2018 20:02
    +3
    Блин... Как обидно... Весь день матч ждал...
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.06.2018 20:05
    +1
    Травматичность Леси - одна из ее главных проблем. Жаль, что так закончился для нее РГ, ведь играла она весьма достойно.
    Здоровья ей и пожелания быть в строю уже к Уимблдону.
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