Цуренко снялась с Ролан Гаррос из-за травмы

20:05 — Станислав Матусевич

Травматичность Леси - одна из ее главных проблем. Жаль, что так закончился для нее РГ, ведь играл...

20:02 — imago1988

Блин... Как обидно... Весь день матч ждал...

19:59 — Сергей Богданов

Жаль что вот так для Леси все закончилось, поправляйся