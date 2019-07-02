Серена Уильямс – Гатто-Монтиконе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19:17 — Hola_Svaziland

Бедный Толян,представляю как бы было ему обидно и горько,от таких коментов патриотов,но к счастью...

19:09 — nomad

Всё в кучу! При чём тут его личная жизнь с алиментами к его футбольной карьере? Это спортивный са...

19:07 — Андрей Мадайский

бабло побеждает добро!!! Толя подписал договор с дьяволом!!! И полностью отдавал себе отчёт!!!

19:02 — dgurkis

Вышиваты еще валом!

18:56 — digital_summer

Второй раз вижу, чтоб подчищали, что краев не найти))