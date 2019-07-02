Серена Уильямс – Гатто-Монтиконе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, второго июля, экс-первая ракетка мира Серена Уильямс (№10 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.
Прошлогодняя финалистка стартует на травяном Шлеме матчем против квалифаера Джулии Гатто-Монтиконе из Италии (№161 WTA).
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Матч состоится на центральном корте после встречи Федерер – Харрис. Ориентировочное время начала – 19:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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