Истборн. Киченок уступила на старте парного турнира

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграа на старте травяного турнире категории Премьер в Истборне.
В первом матче украинка в паре с Абигейл Спирс уступила Михаэле Бузарнеску и Анне-Лене Фридзам. Встреча завершилась со счетом 4:6, 2:6.
Отметим, что в парном разряде турнира сыграет также Даяна Ястремская. Украинка вместе с Ариной Соболенко встретится с Самантой Стосур и Чжан Шуай. Начало игры в 21:20.
Источник — Sport.ua
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