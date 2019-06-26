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Истборн. Киченок уступила на старте парного турнира

Украинка в паре с Абигейл Спирс не смогла преодолеть первый круг турнира

  • 26.06.2019 22:00
  • 361 просмотр
  • 1 комментарий
Истборн. Киченок уступила на старте парного турнира
© БТУ. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграа на старте травяного турнире категории Премьер в Истборне.

В первом матче украинка в паре с Абигейл Спирс уступила Михаэле Бузарнеску и Анне-Лене Фридзам. Встреча завершилась со счетом 4:6, 2:6.

Отметим, что в парном разряде турнира сыграет также Даяна Ястремская. Украинка вместе с Ариной Соболенко встретится с Самантой Стосур и Чжан Шуай. Начало игры в 21:20.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 26.06.2019 23:30
    0
    Кіченок завжди уступає
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.06.2019 23:30
    0
    Кіченок завжди уступає
    Ссылка
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