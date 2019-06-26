Истборн. Киченок уступила на старте парного турнира

23:42 — oleg0990

не знаю почему такая таблица( почему у нас указано 2 в колонке w(pso) ) за матч выигранный в осно...

23:42 — ARTA LC

Россия уже точно не потеряла шансы = ПОТЕРЯЛА

23:41 — ARTA LC

В отчете 4-й мяч испанцев и 5-й мяч Украины забивался на 30-й минуте... а последний наш 6-й на 36...