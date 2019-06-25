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Ястремская / Соболенко – Стосур / Чжан Шуай. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Истборне

  • 25.06.2019 20:52
  • 681 просмотр
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Ястремская / Соболенко – Стосур / Чжан Шуай. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
25 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет борьбу в парном разряде травяного турнира категории Премьер в Истборне.
 
19-летняя украинка в дуэте с Ариной Соболенко из Беларуси в стартовом матче сыграет против вторых сеяных австралийки Саманты Стосур и китаянки Чжан Шуай.
 
Поединок начнется в 21:30 по Киеву.
 
ОБНОВЛЕНО: Матч перенесен на среду.
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

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