Ястремская / Соболенко – Стосур / Чжан Шуай. LIVE трансляция

25 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет борьбу в парном разряде травяного турнира категории Премьер в Истборне.
19-летняя украинка в дуэте с Ариной Соболенко из Беларуси в стартовом матче сыграет против вторых сеяных австралийки Саманты Стосур и китаянки Чжан Шуай.
Поединок начнется в 21:30 по Киеву.
ОБНОВЛЕНО: Матч перенесен на среду.
Ранее Ястремская проиграла Конте в первом круг одиночного разряда.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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