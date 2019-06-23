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Истборн. Ястремская проиграла Конте

Украинка уступила британке в первом круге основной сетки

  • 23.06.2019 18:11
  • 1733 просмотра
  • 18 комментариев
Истборн. Ястремская проиграла Конте
© j48tennis.net. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) проиграла стартовый поединок основной сетки одиночного разряда на травяном турнире серии Премьер в Истборне.
 
Украинка, которая успешно преодолела квалификацию, в двух сетах уступила Йоханне Конте из Великобритании (№18 WTA).
 
Истборн. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 2:6, 4:6
 
Первый сет для Ястремской выдался просто ужасным. На приеме совершенно ничего не получалось, за сет удалось выцарапать всего три очка. На подаче поначалу удавалось забирать очки, но в пятом и седьмом геймах Конта делала брейки. Британка особо не нагнетала, отлично двигалась по корту и использовала неуверенную игру украинки. Всего две невынужденные ошибки Конты в первом сете тому подтверждением. 
 
К сожалению, и во втором сете Даяна не смогла наладить свой коронный прием. Ни разу за матч у украинки так не было брейкпоинтов. Вспомнить что-то подобное не получается, даже в своих худших матчах она частенько доставляла соперницам проблемы на их подаче. Сегодня Оливье Женом повторял о том, что нужно лучше работать на ногах, ведь без этого не удается поймать мяч в лучшей точке, что несет за собой ошибки. Реализовать совет не получилось, пока что игра Ястремской на траве довольно блеклая.
 
В целом, уверенная победа Конты без видимых шансов для соперницы. Далее у Даяны Уимблдон в качестве несеянной теннисистки. Может, хоть в этот раз жребий будет к ней более благосклонным.
 
Во втором круге Конта сразится с Марией Саккари (№33 WTA) или Джессикой Пегулой (№74 WTA). 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Ruud
    online
    Ruud, 23.06.2019 19:21
    -1
    что то наши стали частенько на стартах проигрывать, чем больше выкладывают свои фото на отдыхе экзотическом, тем чаще проигрывают, али звездами все себя почувствовали, али пизд*ц нах*й бл*ть
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 23.06.2019 19:20
    -1
    Игорь Онищук, 23.06.2019 18:44
    Для того чтобы хорошо играть на траве надо на ней тренироваться. А у нас сколько травяных кортов в стране?
    Шо нібуть. То не той випадок, чоловіче. Цим дівкам вистачає грошей для якої хоч трави
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 23.06.2019 18:44
    -1
    andre2020, 23.06.2019 18:33
    трава не самый любимое покрытие наших тэнесисток хорошо они на нём не когда не играли и не надо говорить что ДАЯНА была финалисткой уимбылдона юнешеского там уровень кому повезёт
    Для того чтобы хорошо играть на траве надо на ней тренироваться. А у нас сколько травяных кортов в стране?
    Ссылка
    frack777
      frack777, 23.06.2019 18:34
    -1
    Не вижу никакого оптимизма перед Уимблдоном. Сегодня снова были проблемы с психологией, Даяна не знала, что ей делать против этой конкретно соперницы, добавились неуверенность и разочарование в себе. Как итог, ослабленная первая подача, которую к тому же часто подавала в один и тот же квадрат, неуверенная игра у сетки, смеши в метровые ауты. Про прием подачи можно не вспоминать. Единственное, что более менее работало - удар справа и иногда все-таки выручала подача. Ну и момент вызова тренера, который пришел что-то советовать, перед последним геймом, тоже не очень понятен.
    Ссылка
    andre2020
    online
      andre2020, 23.06.2019 18:33
    0
    трава не самый любимое покрытие наших тэнесисток хорошо они на нём не когда не играли и не надо говорить что ДАЯНА была финалисткой уимбылдона юнешеского там уровень кому повезёт
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 23.06.2019 18:31
    +2
    andre2020, 23.06.2019 18:29
    А кто то мечтал что она выграет пара с соболенко и подготовка к гранд турниру конта показала стабильность
    Набір слів.
    Ссылка
    andre2020
    online
      andre2020, 23.06.2019 18:29
    -3
    А кто то мечтал что она выграет пара с соболенко и подготовка к гранд турниру конта показала стабильность
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2019 18:28
    0
    vit-2, 23.06.2019 18:26
    Взагалі то проти Гергес у Бірмінгемі нормально грала Даяна, принаймі 1,5 сета. Як там було у квалі ми не бачили, а сьогодні не пішло, так але таке буває. Не просто грати проти кваліфікованої господарки, яка до того ж любить ці корти. Не бачу сенсу сперечатися, краще повернемося до цієї розмови після Уіму...
    Грала непогано, але показник майстерності (у даному випадку на траві) - стабільність. Але звісно я надіюся, що вона до Уіма спіймає гру. Не дуже хотілося б бачити таке дитинство ще і й Лондоні
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 23.06.2019 18:26
    -2
    vizuals, 23.06.2019 18:22
    Нормально???? Відсутність розуміння того, як грати на траві - це нормально?
    Взагалі то проти Гергес у Бірмінгемі нормально грала Даяна, принаймі 1,5 сета. Як там було у квалі ми не бачили, а сьогодні не пішло, так але таке буває. Не просто грати проти кваліфікованої господарки, яка до того ж любить ці корти. Не бачу сенсу сперечатися, краще повернемося до цієї розмови після Уіму...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2019 18:22
    +1
    vit-2, 23.06.2019 18:19
    Та все нормально: Даяна зіграла 3 матчі на траві за тиждень до старту Уіму. Тепер відпочине і можливо, на шлемі нарешті нашій Даянці звезе з жеребом, коли же має прорвати. Дійсно сьогодні українка на прийомі ну ніяк не могла зіграти. Причини можуть бути різні, але це не в її стилі. Та й в попередніх раундах, хай і проти ноунеймів, Ястремська на прийомі нормально грала, судячи з текстових трансляцій.
    А Конта грає перед рідними вболівальниками, біля своєї резиденції. Вона взагалі цей турнір починаючи з 2012-го не пропускає, незважаючи на шлем.
    Нічого страшного сьогодні не сталося, чекаємо трав'яний шлем, але спочатку Еля проти Корне.
    Даяна навіть не дуже розстроїлася, навіть автографи роздавала після гри.
    Нормально???? Відсутність розуміння того, як грати на траві - це нормально?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.06.2019 18:21
    0
    vizuals, 23.06.2019 18:18
    Хоча ні, Світоліна хоча б завжди бореться. А даяна зараз вийшла просто ракеткою мошкару повідганяти
    та в другому сеті щось таки та й старалась. Конта звичайно що на даний час перебуває в кращій формі, плюс трава це дійсно не українське покриття. Мабуть 1/8 Вімблдону Еліни в 2017 році надовго залишиться рекордом
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 23.06.2019 18:19
    +1
    Та все нормально: Даяна зіграла 3 матчі на траві за тиждень до старту Уіму. Тепер відпочине і можливо, на шлемі нарешті нашій Даянці звезе з жеребом, коли же має прорвати. Дійсно сьогодні українка на прийомі ну ніяк не могла зіграти. Причини можуть бути різні, але це не в її стилі. Та й в попередніх раундах, хай і проти ноунеймів, Ястремська на прийомі нормально грала, судячи з текстових трансляцій.
    А Конта грає перед рідними вболівальниками, біля своєї резиденції. Вона взагалі цей турнір починаючи з 2012-го не пропускає, незважаючи на шлем.
    Нічого страшного сьогодні не сталося, чекаємо трав'яний шлем, але спочатку Еля проти Корне.
    Даяна навіть не дуже розстроїлася, навіть автографи роздавала після гри.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2019 18:18
    +1
    vizuals, 23.06.2019 18:13
    Світоліна стайл)))
    Треба вже цю фігню закінчувати. Хто почне. Еля, ДАяна або Марта
    Хоча ні, Світоліна хоча б завжди бореться. А даяна зараз вийшла просто ракеткою мошкару повідганяти
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 23.06.2019 18:17
    +2
    Конта конечно очень чисто сыграла, за весь матч только 9 ошибок сделала, та и когда ей ошибаться, Даяна длинные розыгрыши не выдерживала, если за 2-3 удара не удавалось забить сразу шла ошибка.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 23.06.2019 18:16
    +2
    Без вариантов. Ни одного брейкпойнта за матч у Даяны, даже "ровно" на подаче Конты ни разу не было. За первый сет на приеме выиграно аж два очка. Огромные проблемы при подходе к мячу. Даяна не первый раз жалуется тренеру на плохую натяжку струн, и в сегодняшнем матче я склонен с ней согласиться. Правда, возникает законный вопрос: кто отвечает за натяжку и почему не справляется со своими обязанностями?
    Ссылка
    Таня Исаченко
    Таня Исаченко, 23.06.2019 18:15
    +4
    0-2 понятно было
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 23.06.2019 18:15
    +3
    Что-то вообще без борьбы, я не припомню что бы у Даяны за весь матч не было не одного брейкпоинта. Теперь надо проанализировать игру и постараться хорошо подготовится к Уимболдону. Но по всему видно Даяна пока не научилась играть на траве
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2019 18:13
    +3
    Світоліна стайл)))
    Треба вже цю фігню закінчувати. Хто почне. Еля, ДАяна або Марта
    Ссылка
    Таня Исаченко
    Таня Исаченко, 23.06.2019 18:15
    +4
    0-2 понятно было
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 23.06.2019 18:15
    +3
    Что-то вообще без борьбы, я не припомню что бы у Даяны за весь матч не было не одного брейкпоинта. Теперь надо проанализировать игру и постараться хорошо подготовится к Уимболдону. Но по всему видно Даяна пока не научилась играть на траве
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2019 18:13
    +3
    Світоліна стайл)))
    Треба вже цю фігню закінчувати. Хто почне. Еля, ДАяна або Марта
    Ссылка
    Clyde С.
    online
      Clyde С., 23.06.2019 18:31
    +2
    andre2020, 23.06.2019 18:29
    А кто то мечтал что она выграет пара с соболенко и подготовка к гранд турниру конта показала стабильность
    Набір слів.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 23.06.2019 18:17
    +2
    Конта конечно очень чисто сыграла, за весь матч только 9 ошибок сделала, та и когда ей ошибаться, Даяна длинные розыгрыши не выдерживала, если за 2-3 удара не удавалось забить сразу шла ошибка.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 23.06.2019 18:16
    +2
    Без вариантов. Ни одного брейкпойнта за матч у Даяны, даже "ровно" на подаче Конты ни разу не было. За первый сет на приеме выиграно аж два очка. Огромные проблемы при подходе к мячу. Даяна не первый раз жалуется тренеру на плохую натяжку струн, и в сегодняшнем матче я склонен с ней согласиться. Правда, возникает законный вопрос: кто отвечает за натяжку и почему не справляется со своими обязанностями?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2019 18:22
    +1
    vit-2, 23.06.2019 18:19
    Та все нормально: Даяна зіграла 3 матчі на траві за тиждень до старту Уіму. Тепер відпочине і можливо, на шлемі нарешті нашій Даянці звезе з жеребом, коли же має прорвати. Дійсно сьогодні українка на прийомі ну ніяк не могла зіграти. Причини можуть бути різні, але це не в її стилі. Та й в попередніх раундах, хай і проти ноунеймів, Ястремська на прийомі нормально грала, судячи з текстових трансляцій.
    А Конта грає перед рідними вболівальниками, біля своєї резиденції. Вона взагалі цей турнір починаючи з 2012-го не пропускає, незважаючи на шлем.
    Нічого страшного сьогодні не сталося, чекаємо трав'яний шлем, але спочатку Еля проти Корне.
    Даяна навіть не дуже розстроїлася, навіть автографи роздавала після гри.
    Нормально???? Відсутність розуміння того, як грати на траві - це нормально?
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 23.06.2019 18:19
    +1
    Та все нормально: Даяна зіграла 3 матчі на траві за тиждень до старту Уіму. Тепер відпочине і можливо, на шлемі нарешті нашій Даянці звезе з жеребом, коли же має прорвати. Дійсно сьогодні українка на прийомі ну ніяк не могла зіграти. Причини можуть бути різні, але це не в її стилі. Та й в попередніх раундах, хай і проти ноунеймів, Ястремська на прийомі нормально грала, судячи з текстових трансляцій.
    А Конта грає перед рідними вболівальниками, біля своєї резиденції. Вона взагалі цей турнір починаючи з 2012-го не пропускає, незважаючи на шлем.
    Нічого страшного сьогодні не сталося, чекаємо трав'яний шлем, але спочатку Еля проти Корне.
    Даяна навіть не дуже розстроїлася, навіть автографи роздавала після гри.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2019 18:18
    +1
    vizuals, 23.06.2019 18:13
    Світоліна стайл)))
    Треба вже цю фігню закінчувати. Хто почне. Еля, ДАяна або Марта
    Хоча ні, Світоліна хоча б завжди бореться. А даяна зараз вийшла просто ракеткою мошкару повідганяти
    Ссылка
    andre2020
    online
      andre2020, 23.06.2019 18:33
    0
    трава не самый любимое покрытие наших тэнесисток хорошо они на нём не когда не играли и не надо говорить что ДАЯНА была финалисткой уимбылдона юнешеского там уровень кому повезёт
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2019 18:28
    0
    vit-2, 23.06.2019 18:26
    Взагалі то проти Гергес у Бірмінгемі нормально грала Даяна, принаймі 1,5 сета. Як там було у квалі ми не бачили, а сьогодні не пішло, так але таке буває. Не просто грати проти кваліфікованої господарки, яка до того ж любить ці корти. Не бачу сенсу сперечатися, краще повернемося до цієї розмови після Уіму...
    Грала непогано, але показник майстерності (у даному випадку на траві) - стабільність. Але звісно я надіюся, що вона до Уіма спіймає гру. Не дуже хотілося б бачити таке дитинство ще і й Лондоні
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.06.2019 18:21
    0
    vizuals, 23.06.2019 18:18
    Хоча ні, Світоліна хоча б завжди бореться. А даяна зараз вийшла просто ракеткою мошкару повідганяти
    та в другому сеті щось таки та й старалась. Конта звичайно що на даний час перебуває в кращій формі, плюс трава це дійсно не українське покриття. Мабуть 1/8 Вімблдону Еліни в 2017 році надовго залишиться рекордом
    Ссылка
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