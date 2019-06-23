Истборн. Ястремская проиграла Конте

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) проиграла стартовый поединок основной сетки одиночного разряда на травяном турнире серии Премьер в Истборне.

Украинка, которая успешно преодолела квалификацию, в двух сетах уступила Йоханне Конте из Великобритании (№18 WTA).

Истборн. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 2:6, 4:6

Первый сет для Ястремской выдался просто ужасным. На приеме совершенно ничего не получалось, за сет удалось выцарапать всего три очка. На подаче поначалу удавалось забирать очки, но в пятом и седьмом геймах Конта делала брейки. Британка особо не нагнетала, отлично двигалась по корту и использовала неуверенную игру украинки. Всего две невынужденные ошибки Конты в первом сете тому подтверждением.

К сожалению, и во втором сете Даяна не смогла наладить свой коронный прием. Ни разу за матч у украинки так не было брейкпоинтов. Вспомнить что-то подобное не получается, даже в своих худших матчах она частенько доставляла соперницам проблемы на их подаче. Сегодня Оливье Женом повторял о том, что нужно лучше работать на ногах, ведь без этого не удается поймать мяч в лучшей точке, что несет за собой ошибки. Реализовать совет не получилось, пока что игра Ястремской на траве довольно блеклая.

В целом, уверенная победа Конты без видимых шансов для соперницы. Далее у Даяны Уимблдон в качестве несеянной теннисистки. Может, хоть в этот раз жребий будет к ней более благосклонным.

Во втором круге Конта сразится с Марией Саккари (№33 WTA) или Джессикой Пегулой (№74 WTA).