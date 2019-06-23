Истборн. Ястремская проиграла Конте

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) проиграла стартовый поединок основной сетки одиночного разряда на травяном турнире серии Премьер в Истборне.
Украинка, которая успешно преодолела квалификацию, в двух сетах уступила Йоханне Конте из Великобритании (№18 WTA).
Истборн. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 2:6, 4:6
Первый сет для Ястремской выдался просто ужасным. На приеме совершенно ничего не получалось, за сет удалось выцарапать всего три очка. На подаче поначалу удавалось забирать очки, но в пятом и седьмом геймах Конта делала брейки. Британка особо не нагнетала, отлично двигалась по корту и использовала неуверенную игру украинки. Всего две невынужденные ошибки Конты в первом сете тому подтверждением.
К сожалению, и во втором сете Даяна не смогла наладить свой коронный прием. Ни разу за матч у украинки так не было брейкпоинтов. Вспомнить что-то подобное не получается, даже в своих худших матчах она частенько доставляла соперницам проблемы на их подаче. Сегодня Оливье Женом повторял о том, что нужно лучше работать на ногах, ведь без этого не удается поймать мяч в лучшей точке, что несет за собой ошибки. Реализовать совет не получилось, пока что игра Ястремской на траве довольно блеклая.
В целом, уверенная победа Конты без видимых шансов для соперницы. Далее у Даяны Уимблдон в качестве несеянной теннисистки. Может, хоть в этот раз жребий будет к ней более благосклонным.
Во втором круге Конта сразится с Марией Саккари (№33 WTA) или Джессикой Пегулой (№74 WTA).
Ранее Ястремская проиграла и в первом круге основы Бирмингема.
Источник — Sport.ua
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А Конта грає перед рідними вболівальниками, біля своєї резиденції. Вона взагалі цей турнір починаючи з 2012-го не пропускає, незважаючи на шлем.
Нічого страшного сьогодні не сталося, чекаємо трав'яний шлем, але спочатку Еля проти Корне.
Даяна навіть не дуже розстроїлася, навіть автографи роздавала після гри.
А Конта грає перед рідними вболівальниками, біля своєї резиденції. Вона взагалі цей турнір починаючи з 2012-го не пропускає, незважаючи на шлем.
Нічого страшного сьогодні не сталося, чекаємо трав'яний шлем, але спочатку Еля проти Корне.
Даяна навіть не дуже розстроїлася, навіть автографи роздавала після гри.
Треба вже цю фігню закінчувати. Хто почне. Еля, ДАяна або Марта
Треба вже цю фігню закінчувати. Хто почне. Еля, ДАяна або Марта
Треба вже цю фігню закінчувати. Хто почне. Еля, ДАяна або Марта
А Конта грає перед рідними вболівальниками, біля своєї резиденції. Вона взагалі цей турнір починаючи з 2012-го не пропускає, незважаючи на шлем.
Нічого страшного сьогодні не сталося, чекаємо трав'яний шлем, але спочатку Еля проти Корне.
Даяна навіть не дуже розстроїлася, навіть автографи роздавала після гри.
А Конта грає перед рідними вболівальниками, біля своєї резиденції. Вона взагалі цей турнір починаючи з 2012-го не пропускає, незважаючи на шлем.
Нічого страшного сьогодні не сталося, чекаємо трав'яний шлем, але спочатку Еля проти Корне.
Даяна навіть не дуже розстроїлася, навіть автографи роздавала після гри.
Треба вже цю фігню закінчувати. Хто почне. Еля, ДАяна або Марта
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