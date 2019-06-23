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Фелисиано Лопес выиграл турнир АТР в Лондоне

В финале испанец обыграл Жиля Симона

  • 23.06.2019 18:42
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Фелисиано Лопес выиграл турнир АТР в Лондоне
© ATP. Фелисиано Лопес

Фелисиано Лопес выиграл травяной турнир АТР 500 в Лондоне. В финале 37-летний испанский ветеран в тяжелейшем 3-сетовом матче обыграл француза Жиля Симона. Матч продолжался 2 часа и 53 минуты.

Финал

Фелисиано Лопес (Испания) – Жиль Симон (Франция) – 6:2, 6:7 (4), 7:6 (2)

Для Лопеса это первый титул на турнирах АТР с 2017 года, когда он также выиграл турнир в Лондоне, обыграв в финале Марина Чилича.

В полуфинале Лопес в трех сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

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Источник — Sport.ua

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