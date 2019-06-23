Фелисиано Лопес выиграл турнир АТР в Лондоне

Фелисиано Лопес выиграл травяной турнир АТР 500 в Лондоне. В финале 37-летний испанский ветеран в тяжелейшем 3-сетовом матче обыграл француза Жиля Симона. Матч продолжался 2 часа и 53 минуты.
Финал
Фелисиано Лопес (Испания) – Жиль Симон (Франция) – 6:2, 6:7 (4), 7:6 (2)
Для Лопеса это первый титул на турнирах АТР с 2017 года, когда он также выиграл турнир в Лондоне, обыграв в финале Марина Чилича.
В полуфинале Лопес в трех сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.
Источник — Sport.ua
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