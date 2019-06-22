Лондон. Лопес и Симон сразятся за титул

В субботу, 22 июня, состоялись матчи 1/2 финала на травяном турнире категории ATP 500 в Лондоне.
Победы в обоих матчах одержали опытные теннисисты Фелисиано Лопес и Жиль Симон. Суммарный возраст финалистов составит 71 год.
Лопес два года не играл в финалах ATP. В 2017 он в том же Лондоне выиграл свой последний на данное время титул, одолев Марина Чилича.
Симон в текущем сезоне также впервые сыграет в главном матче турнира. Ранее он никогда не выигрывал турниры, которые проходили на травяных покрытиях.
Лондон. Полуфинал
Даниил Медведев (Россия) – Жиль Симон (Франция) – 7:6(4), 4:6, 3:6
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Фелисиано Лопес (Испания) – 7:6(3), 3:6, 4:6
Источник — Sport.ua
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