Галле. Федерер в тринадцатый раз сразится за титул

В субботу, 22 июня, состоялись матчи 1/2 финала на травяном турнире категории ATP 500 в Галле (Германия).
Легендарный швейцарец Роджер Федерер вышел в свой 26-й финал травяных турниров в карьере, что является абсолютным рекордом (у Джимми Коннорса, идущего вторым, – 17).
Итальянец Маттео Берреттини, который ранее выиграл восемь матчей подряд, прервал свою победную серию в поединке с бельгийцем Давидом Гоффеном.
Галле. Полуфинал
Маттео Берреттини (Италия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:7(4), 3:6
Роджер Федерер (Швейцария) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:3, 6:3
Источник — Sport.ua
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