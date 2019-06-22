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Галле. Федерер в тринадцатый раз сразится за титул

Девятикратный победитель турнира в Германии снова сыграет в главном матче соревнований

  • 22.06.2019 18:19
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Галле. Федерер в тринадцатый раз сразится за титул
© ATP. Роджер Федерер
В субботу, 22 июня, состоялись матчи 1/2 финала на травяном турнире категории ATP 500 в Галле (Германия).
 
Легендарный швейцарец Роджер Федерер вышел в свой 26-й финал травяных турниров в карьере, что является абсолютным рекордом (у Джимми Коннорса, идущего вторым, – 17).
 
Итальянец Маттео Берреттини, который ранее выиграл восемь матчей подряд, прервал свою победную серию в поединке с бельгийцем Давидом Гоффеном.
 
Галле. Полуфинал
Маттео Берреттини (Италия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:7(4), 3:6
Роджер Федерер (Швейцария) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:3, 6:3
 
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Источник — Sport.ua

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