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Бирмингем. Надежда Киченок покидает турнир

Украинка в дуэте с Абигейл Спирс проиграла четвертым сеяным

  • 21.06.2019 18:29
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Бирмингем. Надежда Киченок покидает турнир
© БТУ. Надежда Киченок и Абигейл Спирс
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
 
В 1/4 финала украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США проиграла четвертой сеяной паре Анна-Лена Гренефельд (Германия) / Деми Схурс (Нидерланды).
 
Бирмингем. 1/4 финала
Надежда Киченок / Абигейл Спирс – Анна-Лена Гренефельд / Деми Схурс – 4:6, 4:6
 
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Источник — Sport.ua

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