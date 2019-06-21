Бирмингем. Надежда Киченок покидает турнир

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
В 1/4 финала украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США проиграла четвертой сеяной паре Анна-Лена Гренефельд (Германия) / Деми Схурс (Нидерланды).
Бирмингем. 1/4 финала
Надежда Киченок / Абигейл Спирс – Анна-Лена Гренефельд / Деми Схурс – 4:6, 4:6
Источник — Sport.ua
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