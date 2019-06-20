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Бирмингем. Людмила Киченок не смогла доиграть матч 1/4 финала

Украинская теннисистка завершила выступления на турнире

  • 20.06.2019 18:07
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Бирмингем. Людмила Киченок не смогла доиграть матч 1/4 финала
© БТУ
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде травяного турнира серии Премьер в Бирмингеме.
 
В четвертьфинале украинка в дуэте с Ракель Атаво (США) на отказе уступила вторым сеяным Се Шувэй (Тайвань) и Барборе Стрыцовой (Чехия). 
 
Бирмингем. Второй круг
Людмила Киченок / Ракель Атаво – Се Шувэй / Барбора Стрыцова – 1:4 (отказ)
 
Отметим, что после пятого гейма Киченок пообщалась с физиотерапевтом, после чего приняла решение не продолжать поединок.
 
В парном турнире Бирмингеме остается еще Надежда Киченок. Свой четвертьфинальный матч она сыграет в пятницу.
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Источник — Sport.ua

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