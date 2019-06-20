Бирмингем. Людмила Киченок не смогла доиграть матч 1/4 финала

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде травяного турнира серии Премьер в Бирмингеме.
В четвертьфинале украинка в дуэте с Ракель Атаво (США) на отказе уступила вторым сеяным Се Шувэй (Тайвань) и Барборе Стрыцовой (Чехия).
Бирмингем. Второй круг
Людмила Киченок / Ракель Атаво – Се Шувэй / Барбора Стрыцова – 1:4 (отказ)
Отметим, что после пятого гейма Киченок пообщалась с физиотерапевтом, после чего приняла решение не продолжать поединок.
В парном турнире Бирмингеме остается еще Надежда Киченок. Свой четвертьфинальный матч она сыграет в пятницу.
Источник — Sport.ua
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