Бирмингем. Надежда Киченок победила Винус Уильямс в первом круге

Не понимаю, почему тут "минусуют" всех кто говорит, что отношения отразились на этом. Те кто это...

Повторю языком агрессора, кому ты там нахер усрался???

00:04 — mao.dz

Спорт.уа хватит фигнёй страдать. Составьте список городов куда можно летать футболистам.

00:01 — Ilya

Сколько? Есть официальные данные? Я не имею таких данных, но мне кажется, на много, на очень мног...

00:01 — Maks7777

Ну что тут такого молодец!!!он съездил у друзьям может может ещё по каким то причинам,он сравнени...

23:59 — Поручик Ржевский

Зина, завязывай...

23:58 — khatskevich_bog

сколько украинцев ездит к родственникам и друзьям в РФ??? они что все предатели? Автор статьи спе...