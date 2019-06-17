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Бирмингем. Надежда Киченок победила Винус Уильямс в первом круге

Украинка в дуэте с Эбигейл Спирс стартовала с победы в парном разряде

  • 17.06.2019 22:48
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Бирмингем. Надежда Киченок победила Винус Уильямс в первом круге
© БТУ. Надежда Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок с победы стартовала в парном разряде на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
 
Украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США в матче первого круга обыграла обладательниц wild card Хэрриет Дарт из Великобритании и Винус Уильямс из США.
 
Бирмингем. Первый круг
Надежда Киченок / Абигейл Спирс – Хэрриет Дарт / Винус Уильямс – 4:6, 7:6(3), 10:7
 
В следующем раунде Киченок и Спирс померяются силами с победительницами матча Гренефельд / Схурс – Хао-Чин Чань / Латиша Чань.
 
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Источник — Sport.ua

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