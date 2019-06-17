Бирмингем. Надежда Киченок победила Винус Уильямс в первом круге

Украинская теннисистка Надежда Киченок с победы стартовала в парном разряде на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
Украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США в матче первого круга обыграла обладательниц wild card Хэрриет Дарт из Великобритании и Винус Уильямс из США.
Бирмингем. Первый круг
Надежда Киченок / Абигейл Спирс – Хэрриет Дарт / Винус Уильямс – 4:6, 7:6(3), 10:7
В следующем раунде Киченок и Спирс померяются силами с победительницами матча Гренефельд / Схурс – Хао-Чин Чань / Латиша Чань.
Источник — Sport.ua
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