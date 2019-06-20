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Фергана. Манафов сыграет в полуфинале парного разряда

Украинский теннисист в дуэте с Тимуром Хабибулиным продолжает побеждать

  • 20.06.2019 15:24
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Фергана. Манафов сыграет в полуфинале парного разряда
© БТУ. Владислав Манафов
Украинский теннисист Владислав Манафов продолжает выступления в парном разряде челленджера в Узбекистане.
 
В матче 1/4 финала украинец в дуэте с Тимуром Хабибулиным из Казахстана, посеянные под третьим номером, одолели на супер тай-брейке местных теннисистов Санжара Файзиева и Хомоюна Султанова. 
 
Фергана. 1/4 финала парного разряда
Владислав Манафов / Тимур Хабибулин – Санжар Файзиев / Хомоюн Султанов – 6:4, 6:7(5), 10:3
 
В полуфинале Манафов и Хабибулин сразятся против лидеров посева американцев Эвана Кинга и Хантера Риза.
 
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Источник — Sport.ua

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