Фергана. Манафов сыграет в полуфинале парного разряда

Спортивний директор, при усій повазі до Бойчишина це колишній начальник команди - це особа, яка б...

давайте как в старые добрые времена Украина\Польша

15:52 — _ENJOY

это не поставил а сайт transfermarkt если что

15:51 — УАФ - М а ф і я

Вы игрока Динамо поставили выше игрока копанки? Готовьтесь получить кучу минусов. Болельщики шахт...

15:50 — nomad

Попал в струю! Ну теперь хвылю трымай!

15:50 — УАФ - М а ф і я

А это Рома Лещук - известный на сайте любитель Рассеюшки...Он уже под третьим аккаунтом выползает...