Фергана. Манафов проиграл на старте одиночного разряда

Украинский теннисист Владислав Манафов (№530 ATP) завершил выступления в одиночном разряде челленджера в Узбекистане.
В матче первого круга украинец проиграл Сидхарту Равату из Индии (№490 ATP).
Фергана. Первый круг
Владислав Манафов (Украина) – Сидхарт Рават (Индия) – 6:7(2), 2:6
Отметим, что Манафов также заявлен в парный разряд в дуэте с Тимуром Хабибулиным из Казахстана.
Источник — Sport.ua
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