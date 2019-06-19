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Бирмингем. Цуренко проиграла Брэди

Украинка не сумела защитить прошлогодний четвертьфинал и опуститься в рейтинге

  • 19.06.2019 14:43
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Бирмингем. Цуренко проиграла Брэди
© wtatennis.com. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№32 WTA) проиграла перенесенный поединок первого круга одиночного разряда на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
 
В стартовом матче украинка уступила британке Дженнифер Брэди (№66 WTA).
 
Бирмингем. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Дженнифер Брэди (Великобритания) – 3:6, 3:6
 
Со следующей недели Леся опуститься минимум на одну строчку.
 
Ранее одиночный разряд покинули Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
 
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Источник — Sport.ua

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