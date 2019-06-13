Шымкент. Манафов не сумел пройти в полуфинал парного разряда

А я вот смотрю в последнее время матчи на "5 канале" Беларуси. Бесплатный государственный спортив...

18:40 — wildstylezz

Ну прям видео из-за спины Сурка у меня нет, как он это в фотошопе далал, у меня нет! Точно так же...

18:35 — jekаfunny

я с таким же успехом могу скинуть тебе туже ссылку и сказать что это нарисовал Ахметов !