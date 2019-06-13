Шымкент. Манафов не сумел пройти в полуфинал парного разряда

Украинский теннисист Владислав Манафов не сумел выйти в 1/2 финала турнира серии ATP Challenger Tour в Шымкенте (Казахстан).
Во втором раунде турнира украинец и местный теннисист Тимур Хабибулин проиграли австралийскому тандему Акира Сантиллан / Макс Пьюрселл.
Шымкент. Первый круг парного разряда
Владислав Манафов / Тимур Хабибулин – Акира Сантиллан / Макс Пьюрселл – 4:6, 4:6
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Источник — Sport.ua
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