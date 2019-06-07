Манафов уступил в парной встрече в 1/4 финала в Алматы

03:15 — upiter8

Бл..я ну как минимум поставь Вернидуба много же нормальных тренеров даже у нас на Украине, ну шо ...

03:07 — ZAKARPATFAN

Эсли сурок не доволен им, а судя по выражению лица на фото и видео то так оно и есть, то зачем пр...

02:57 — upiter8

Долбо..бы бл...ь!!! Ребята фаны ну можно ж этой хрени и своё Я показать, ну это бл... в мозг вооб...

02:24 — scorpio16

Короче тактика под названием " бей вперёд - комбинация прийдёт , а при 1:0 ставим - автобус " пр...