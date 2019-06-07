Манафов уступил в парной встрече в 1/4 финала в Алматы

В 1/4 финала турнира серии ATP Challenger Tour в казахстанском городе Алматы украинец Владислав Манафов и Тимур Хабибулин из Казахстана проиграли в поединке против дуэта в составе Андрей Мартин (Словакия) / Ханс Подлипник-Кастильо (Чили).
ATP Challenger Tour. Алматы (Казахстан). Грунт
Парный разряд. 1/4 финала
Владислав Манафов (Украина) / Тимур Хабибулин (Казахстан) – Андрей Мартин (Словакия) / Ханс Подлипник-Кастильо (Чили) – 7:5, 5:7, 10:12.
В одиночном разряде Владислав Манафов прошел сито квалификации и зачехлил ракетку после второго круга в основном раунде.
Источник — Sport.ua
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