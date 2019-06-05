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Алматы. Манафов покидает одиночный разряд

Украинский теннисист проиграл во втором круге

  • 05.06.2019 13:43
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Алматы. Манафов покидает одиночный разряд
© btu.org.ua. Владислав Манафов
Украинский теннисист Владислав Манафов (№563 ATP) вылетел из одиночной сетки на челленджере в Казахстане.
 
В поединке второго круга украинец в двух сетах уступил 15-му сеяному португальцу Гонсало Оливейре (№254 ATP).
 
Алматы. 2-й круг
Владислав Манафов (Украина) – Гонсало Оливейра (Португалия) – 4:6, 5:7
 
Отметим, что Манафов продолжит выступления на турнире в парном разряде.
 
 
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Источник — Sport.ua

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