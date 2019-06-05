Алматы. Манафов покидает одиночный разряд

Украинский теннисист Владислав Манафов (№563 ATP) вылетел из одиночной сетки на челленджере в Казахстане.
В поединке второго круга украинец в двух сетах уступил 15-му сеяному португальцу Гонсало Оливейре (№254 ATP).
Алматы. 2-й круг
Владислав Манафов (Украина) – Гонсало Оливейра (Португалия) – 4:6, 5:7
Отметим, что Манафов продолжит выступления на турнире в парном разряде.
Ранее Илья Марченко проиграл на старте челленджера в Литл-Роке.
Источник — Sport.ua
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