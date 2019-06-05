Алматы. Манафов покидает одиночный разряд

14:59 — rtrtrt

по его довольном лице, на фотке Милевского было понятно, что никуда он не уйдет

14:57 — _NATSGUL_

Хацкевич просырает всё и везде и с ним продлевают контракт. ДНО!

14:57 — rtrtrt

какая именно из побед вас смущает ?

14:57 — Maradona

Чесно кажучи, сміх крізь сльози.

14:56 — zhyr

Просто питання: навіщо боротись за ЛЧ? Тільки, щоб Суркіс заробив грошей? Що це дає вболівальника...

14:56 — jekаfunny

Это ж каким образом ? Когда там разница в пару десятков

14:53 — nicksaf

А кто из учётчиков лжечемпионств ШД гарантирует, что не наступит в будущем время, когда футбольны...

14:51 — zhyr

Те, що Динамо зайняло 2 місце, мене абсолютно не хвилює. Це боротьба, всяке може бути. Але сама Г...