Марченко проиграл на старте челленджера в Литл-Роке

Украинец Илья Марченко проиграл на старте челленджера в американском Литл-Роке.
31-летний теннисист в двух сетах уступил обладателю wild card Оливеру Кроуфорду (ITF 433).
Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Оливер Кроуфорд (США) 5:7, 6:7 (5)
Напомним, ранее Марченко проиграл в трех сетах на старте квалификации Ролан Гаррос.
Источник — Sport.ua
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