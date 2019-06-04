Марченко проиграл на старте челленджера в Литл-Роке

02:28 — «УАФ – М а ф і я!»

Если бы этот кусок кала, как ты его назвал, перешел в Черноморец, ты бы прыгал от радости, но ему...

02:26 — «УАФ – М а ф і я!»

Ну не в Черноморец же ему переходить на повышение...

02:16 — FidanFCCO

Пошёл на повышение в динаму

02:12 — FidanFCCO

Кусок кала очередной)))