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Ролан Гаррос. Марченко проиграл в трех сетах на старте квалификации

Украинцу не удалось преодолеть барьер первого отборочного круга на турнире в Париже

  • 21.05.2019 15:39
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Ролан Гаррос. Марченко проиграл в трех сетах на старте квалификации
© ATP. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко на старте квалификации Ролан Гаррос проиграл в трех сетах Артуру де Грефу из Бельгии.
 
Квалификация. Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Артур де Греф (Бельгия) 7:5, 3:6, 2:6
 
Соперники провели на корте более 2,5 часов. В решающем сете украинец уступал с двумя брейками 0:4, сумел сократить отставание на два гейма, но затем два гейма в свой актив записал бельгиец.
 
Для теннисистов это был первый очный поединок. Артур де Греф во втором круге встретится с французом Энцо Коко (АТР 230).
 
За свою карьеру Марченко ни разу не удалось выиграть матч в основе Открытого чемпионата Франции (в первом круге в основной сетке украинец сыграл в сезонах 2010, 2013, 2015-2016).
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Источник — Большой теннис Украины

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