Ролан Гаррос. Марченко проиграл в трех сетах на старте квалификации

Украинский теннисист Илья Марченко на старте квалификации Ролан Гаррос проиграл в трех сетах Артуру де Грефу из Бельгии.

Квалификация. Первый круг

Илья Марченко (Украина) - Артур де Греф (Бельгия) 7:5, 3:6, 2:6

Соперники провели на корте более 2,5 часов. В решающем сете украинец уступал с двумя брейками 0:4, сумел сократить отставание на два гейма, но затем два гейма в свой актив записал бельгиец.

Для теннисистов это был первый очный поединок. Артур де Греф во втором круге встретится с французом Энцо Коко (АТР 230).

За свою карьеру Марченко ни разу не удалось выиграть матч в основе Открытого чемпионата Франции (в первом круге в основной сетке украинец сыграл в сезонах 2010, 2013, 2015-2016).