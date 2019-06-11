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Шымкент. Манафов вышел в 1/4 финала парного разряда

Украинский теннисист одержал победу на старте

  • 11.06.2019 18:50
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Шымкент. Манафов вышел в 1/4 финала парного разряда
© btu.org.ua. Владислав Манафов
Украинский теннисист Владислав Манафов вышел в 1/4 финала турнира серии ATP Challenger Tour в Шымкенте (Казахстан).
 
В первом раунде турнира украинец и местный теннисист Тимур Хабибулин обыграли вторых сеяных Томислава Бркича (Босния и Герцеговина) и Анте Павича (Хорватия).
 
Шымкент. Первый круг парного разряда
Владислав Манафов (Украина) / Тимур Хабибулин (Казахстан) – Томислав Бркич (Босния и Герцеговина) / Анте Павич (Хорватия) – 6-7(6), 6-2, 10-6
 
В следующем раунде Манафов и Хабибулин сразятся против победителей матча Макс Пьюрселл / Акира Сантиллан – Сергей Фомин / Денис Евсеев.
 
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Источник — Sport.ua

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