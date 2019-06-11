Шымкент. Манафов вышел в 1/4 финала парного разряда

19:37 — vitaha33

Тут вже наш захист добре грає, я ж про креатив

19:30 — Анатолий Власович

На своей половине, а дальше тупик.

19:29 — vitaha33

Як мінімум початок атак у них швидший

19:28 — vitaha33

Але жодного моменту наші не створили, а якщо б італієць зупинив би м'яч, то ми б уже горіли... Уд...

19:27 — Анатолий Власович

Зато итальянцы несутся, да? Аж 0 ударов по воротам.

19:27 — «УАФ – М а ф і я!»

Украина по итогам первого тайма выглядит предпочтительнее. По крайней мере, наши пару раз застави...

19:27 — vitaha33

Зараз би Миколенка на фланг, ой як би він поміг...

19:26 — vitaha33

Ну вони хоч біжать, а наші стоять. Якщо б увімкнули б швидкість то забили б. Але походу фізика не...

19:23 — Vladislav Pohily

Итальянцы по моему не лучше.