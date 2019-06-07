Молчанов проиграл в полуфинале парного турнира в Чехии

Украинец Денис Молчанов в паре со словаком Игорем Зеленаем проиграли в полуфинале грунтового турнира в чешском Простееве. Они уступили хозяевам корта из Чехии – паре Иржи Лехечка / Иржи Веселы.
ATP Challenger. Простеев (Чехия). Грунт
Парный разряд. 1/2 финала
Иржи Лехечка / Иржи Веселы (оба – Чехия) – Денис Молчанов (Украина) / Игорь Зеленай (Словакия) – 4:6, 6:3, 10:4.
Напомним, в 1/4 финала Молчанов с партнером по команде в двух сетах переиграл интернациональную пару – Скотт Пуоджюнас (Австралия) и Марко Бартолотти (Италия).
Источник — Sport.ua
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