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Молчанов проиграл в полуфинале парного турнира в Чехии

Молчанов и Зеленай уступили хозяевам корта из Чехии

  • 07.06.2019 01:36
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Молчанов проиграл в полуфинале парного турнира в Чехии
© БТУ. Молчанов и Зеленай
Украинец Денис Молчанов в паре со словаком Игорем Зеленаем проиграли в полуфинале грунтового турнира в чешском Простееве. Они уступили хозяевам корта из Чехии – паре Иржи Лехечка / Иржи Веселы. 
 
ATP Challenger. Простеев (Чехия). Грунт
 
Парный разряд. 1/2 финала
 
Иржи Лехечка / Иржи Веселы (оба – Чехия) – Денис Молчанов (Украина) / Игорь Зеленай (Словакия) – 4:6, 6:3, 10:4.

Напомним, в 1/4 финала Молчанов с партнером по команде в двух сетах переиграл интернациональную пару – Скотт Пуоджюнас (Австралия) и Марко Бартолотти (Италия).

 

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Источник — Sport.ua

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