Молчанов вышел в полуфинал парного турнира в Чехии

Украинец Денис Молчанов в паре со словаком Игорем Зеленаем вышел в полуфинал турнира в чешском Простеёве. В 1/4 финала сыгранный дуэт в двух сетах переиграл другую интернациональную пару – Скотт Пуоджюнас (Австралия) и Марко Бартолотти (Италия).
ATP Challenger. Простеёв (Чехия)
Парный разряд. 1/4 финала
Скотт Пуоджюнас (Австралия) / Марко Бартолотти (Италия) – Денис Молчанов (Украина) / Игорь Зеленай (Словакия) – 3:6, 3:6
В полуфинале турнира Молчанов и Зеленай будут противостоять хозяевам корта из Чехии – Иржи Лехечка / Иржи Веселы.
Источник — Sport.ua
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