Молчанов вышел в полуфинал парного турнира в Чехии

22:33 — K_Sarioglo@i.ua

Тогда это был не чемпионат Украины. Мы же Спартак скольки-то там кратным чемпионом Украины не счи...

22:32 — Lion

Щитай как тебе удобно.

22:32 — Витя Астанавитесь

Шахтер был.Гордиться нечем было.

22:32 — Lion

Щитай как хочешь.

22:31 — Top

Хацкевич сье...Сь подальше

22:27 — Муґунот

а при "прошлом режиме" играли по другим правилам? или при "прошлом режиме" Динамо разрешалось вып...