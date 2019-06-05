Ролан Гаррос. Все матчи среды отменены

Сегодня на Роллан Гаррос-2019 должны были состояться последние четыре четвертьфинала – два в мужском и два женском одиночном разрядах.

У мужчин Новак Джокович должен был сыграть с Александром Зверевым, а Доминик Тим – с Кареном Хачановым. У женщин Мэдисон Киз должна была сыграть с Эшли Барти, а Симона Халеп – с Амандой Анисимовой.

Также на кортах Ролан Гаррос сегодня должны были сыграть сразу 5 представителей Украины: сестры Надежда и Людмила Киченок в парных разрядах, а Дарья Снигур, Эрик Ваншельбойм и Любовь Костенко – в юниорских турнирах.

Однако из-за дождя все запланированные на сегодня поединки были отменены и перенесены на завтра, 6 июня.