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Ролан Гаррос. Все матчи среды отменены

Поединки перенесены на четверг из-за дождя

  • 05.06.2019 18:18
  • 2702 просмотра
  • 3 комментария
Ролан Гаррос. Все матчи среды отменены
© twitter.com/rolandgarros

Сегодня на Роллан Гаррос-2019 должны были состояться последние четыре четвертьфинала – два в мужском и два женском одиночном разрядах.

У мужчин Новак Джокович должен был сыграть с Александром Зверевым, а Доминик Тим – с Кареном Хачановым. У женщин Мэдисон Киз должна была сыграть с Эшли Барти, а Симона Халеп – с Амандой Анисимовой.

Также на кортах Ролан Гаррос сегодня должны были сыграть сразу 5 представителей Украины: сестры Надежда и Людмила Киченок в парных разрядах, а Дарья Снигур, Эрик Ваншельбойм и Любовь Костенко – в юниорских турнирах.

Однако из-за дождя все запланированные на сегодня поединки были отменены и перенесены на завтра, 6 июня.

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Источник — Roland Garros

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.06.2019 18:54
    +4
    Mr.Value, 05.06.2019 18:37
    Самый идиотский ТБШ, как всегда борьба не между соперниками, а с погодой. Ещё и без системы "хоукай"
    Да ладно! Тут хоть на день раньше играть начинают, и между двумя турнирными неделями воскресенье выходным не делают ради каких-то дурацких традиций, как на Уимблдоне. А погода в Англии обычно куда хуже французской.
    Ссылка
    sanchos78
      sanchos78, 05.06.2019 18:44
    +4
    Ваншельбойм! Даже написать не смог, пришлось скопировать.
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    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 05.06.2019 18:37
    +6
    Самый идиотский ТБШ, как всегда борьба не между соперниками, а с погодой. Ещё и без системы "хоукай"
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 05.06.2019 18:37
    +6
    Самый идиотский ТБШ, как всегда борьба не между соперниками, а с погодой. Ещё и без системы "хоукай"
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.06.2019 18:54
    +4
    Mr.Value, 05.06.2019 18:37
    Самый идиотский ТБШ, как всегда борьба не между соперниками, а с погодой. Ещё и без системы "хоукай"
    Да ладно! Тут хоть на день раньше играть начинают, и между двумя турнирными неделями воскресенье выходным не делают ради каких-то дурацких традиций, как на Уимблдоне. А погода в Англии обычно куда хуже французской.
    Ссылка
    sanchos78
      sanchos78, 05.06.2019 18:44
    +4
    Ваншельбойм! Даже написать не смог, пришлось скопировать.
    Ссылка
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