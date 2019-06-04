Ролан Гаррос. Расписание украинцев на пятое июня

В среду, пятого июня, на корты Ролан Гаррос выйдут сестры Киченок и юниоры.

Людмила Киченок сыграет поединок 1/4 финала парного разряда в дуэте с Аленой Остапенко против шестой сеяной пары Элизе Мертенс (Бельгия) / Арина Соболенко (Беларусь). Встреча состоится третьим запуском на корте имени Симоны Матьё. Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.

Надежда Киченок сыграет поединок 1/2 финала парного смешанного разряда вместе с Айсамом-уль-Хак Куреши из Пакистана. Их соперники определятся в поединке Чжан Шуай / Джон Пирс – Габриэла Дабровски / Мате Павич. Встреча состоится вторым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала – не ранее 14:00 по Киеву.

В юниорском разряде будут сыграны три поединка. Дарья Снигур проведет встречу одиночного разряда, Эрик Ваншельбойм и Любовь Костенко – парного.

15:00 - Дарья Снигур – Аннерли Пулос (Австралия)

15:00 - Эрик Ваншельбойм / Эндрю Полсон (Чехия) – Баптист Ансельмо / Лорис Пуррой (оба - Франция)

16:30 - Любовь Костенко / Джулия Морле (Франция) – Алина Чараева / Анастасия Тихонова (обе - Россия)