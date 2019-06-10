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Рафаэль НАДАЛЬ: «Не думаю о том, чтобы догнать Федерера»

Испанец прокомментировал свою победу на Ролан Гаррос

  • 10.06.2019 13:02
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Рафаэль НАДАЛЬ: «Не думаю о том, чтобы догнать Федерера»
© InteBNLdItalia. Рафаэль Надаль

Вчера Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл Ролан Гаррос, обыграв в финале Доминика Тима. Испанец поделился впечатлениями от матча:

«Первый сет в финале против Доминика Тима был очень интенсивным, было много отличных розыгрышей, трудный был сет. Во второй партии мы уже стали лучше удерживать свои геймы, а при счете 6:5 я провел плохой гейм на подаче, он же здорово отыграл на приеме. Потом я воспользовался туалетной паузой, смог немного подумать о том, что происходит, и вернулся на корт с более четкими идеями. Сегодня было важно временами выходить вперед, потому что мне нельзя было проигрывать ему позиционно. Если быть слишком далеко, то трудно бороться с его форхендом или бекхендом, если Тим в ударе. Так что, если я иду к сетке, то у меня обычно подготовлен хороший удар слета.

Для меня этот год, как и прошлый, складываются тяжело. Я отыграл девять турниров и там показывал отличный уровень тенниса, при этом только семь соревнований я завершил полноценно, а не досрочно. Я выиграл тут, был близок на Уимблдоне, на US Open мне пришлось сняться. Было много разных проблем в конце сезона с коленом, у меня была операция на стопе. В начале этого года у меня был положительный уровень тенниса, но затем снова пришли проблемы, как это было в Индиан-Уэллсе, Брисбене и Акапулько. Слишком много проблем за последние 18 месяцев, так что последние несколько недель от этого становятся для меня очень особенными.

В Австралии Джокович сказал, что хочет обойти Федерера по титулам на Шлемах? Конечно, каждый из нас подталкивает другого. Из-за травм где-то 15 или даже больше мэйджоров я проиграл. Поэтому судить трудно... Если честно, я не особо ставлю себя в сравнение, я никогда не старался думать, мол, смогу я догнать Федерера или нет. Слишком меня этот вопрос не волнует. Нельзя постоянно расстраиваться, если у соседа дом больше, чем у тебя, или телевизор, или сад (улыбается).

Я стараюсь идти своей дорогой. Если в конце своей карьеры я сумею выиграть еще несколько мэйджоров и приблизиться к Роджеру, то это будет невероятно. Сегодня это последнее, о чем, я думаю. Для меня основное на Ролан Гаррос – это вновь получать удовольствие на корте».

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Источник — Большой теннис Украины

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