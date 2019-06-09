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Надаль выиграл Ролан Гаррос-2019

Испанец завоевал свой 12-й титул в Париже, в 4 сетах обыграв Доминика Тима

  • 09.06.2019 19:25
  • 2399 просмотров
  • 4 комментария
Надаль выиграл Ролан Гаррос-2019
© InteBNLdItalia. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль в третий раз подряд и в 12-й за карьеру стал победителем Открытого чемпионата Франции. В финале Ролан Гаррос испанец, как и год назад, встречался с Домиником Тимом.

В первых двух сетах на корте шла равная борьба, и оба теннисиста взяли по сету. Однако в следующих двух сетах усталость после 2-дневной битвы с Новаком Джоковичем сказалась на физическом состоянии Тима, и преимущество Надаля стало огромным.

Испанец уверенно довел дело до победы в 4 сетах. Матч продолжался 3 часа и 4 минуты.

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Доминик Тим (Австрия, 4) – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1

Таким образом, Надаль выиграл свой 18-й в карьере турнир Большого шлема и приблизился на расстояние двух титулов к Роджеру Федереру.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 09.06.2019 19:48
    +3
    vizuals, 09.06.2019 19:37
    Не впевнений, що Джокбуде грати більше Рафи. 32 роки хлопцю. Піде Біг-4, і нам лишаться Чорічі, Звєрєви, Раоничі і звісно Карловіч, який буде грати доти, поки в нього піднимається рука для подачі)))
    про Карловіча в голосіну
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.06.2019 19:37
    +7
    RomarioUA, 09.06.2019 19:32
    Не будем. Травмы одолевают Рафу. Надо сейчас наслаждаться его игрой и Феди. Потом останется только Джок
    Не впевнений, що Джокбуде грати більше Рафи. 32 роки хлопцю. Піде Біг-4, і нам лишаться Чорічі, Звєрєви, Раоничі і звісно Карловіч, який буде грати доти, поки в нього піднимається рука для подачі)))
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 09.06.2019 19:32
    +7
    vizuals, 09.06.2019 19:18
    Здається, що і років через 10-ть ми будемо дивитися фінал РГ с Надалєм, і рахувати, який він тітул тут бере в черговий раз
    Не будем. Травмы одолевают Рафу. Надо сейчас наслаждаться его игрой и Феди. Потом останется только Джок
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.06.2019 19:18
    +4
    Здається, що і років через 10-ть ми будемо дивитися фінал РГ с Надалєм, і рахувати, який він тітул тут бере в черговий раз
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.06.2019 19:37
    +7
    RomarioUA, 09.06.2019 19:32
    Не будем. Травмы одолевают Рафу. Надо сейчас наслаждаться его игрой и Феди. Потом останется только Джок
    Не впевнений, що Джокбуде грати більше Рафи. 32 роки хлопцю. Піде Біг-4, і нам лишаться Чорічі, Звєрєви, Раоничі і звісно Карловіч, який буде грати доти, поки в нього піднимається рука для подачі)))
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 09.06.2019 19:32
    +7
    vizuals, 09.06.2019 19:18
    Здається, що і років через 10-ть ми будемо дивитися фінал РГ с Надалєм, і рахувати, який він тітул тут бере в черговий раз
    Не будем. Травмы одолевают Рафу. Надо сейчас наслаждаться его игрой и Феди. Потом останется только Джок
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.06.2019 19:18
    +4
    Здається, що і років через 10-ть ми будемо дивитися фінал РГ с Надалєм, і рахувати, який він тітул тут бере в черговий раз
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 09.06.2019 19:48
    +3
    vizuals, 09.06.2019 19:37
    Не впевнений, що Джокбуде грати більше Рафи. 32 роки хлопцю. Піде Біг-4, і нам лишаться Чорічі, Звєрєви, Раоничі і звісно Карловіч, який буде грати доти, поки в нього піднимається рука для подачі)))
    про Карловіча в голосіну
    Ссылка
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