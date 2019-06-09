Надаль выиграл Ролан Гаррос-2019

Рафаэль Надаль в третий раз подряд и в 12-й за карьеру стал победителем Открытого чемпионата Франции. В финале Ролан Гаррос испанец, как и год назад, встречался с Домиником Тимом.
В первых двух сетах на корте шла равная борьба, и оба теннисиста взяли по сету. Однако в следующих двух сетах усталость после 2-дневной битвы с Новаком Джоковичем сказалась на физическом состоянии Тима, и преимущество Надаля стало огромным.
Испанец уверенно довел дело до победы в 4 сетах. Матч продолжался 3 часа и 4 минуты.
Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Доминик Тим (Австрия, 4) – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1
Таким образом, Надаль выиграл свой 18-й в карьере турнир Большого шлема и приблизился на расстояние двух титулов к Роджеру Федереру.
Источник — Sport.ua
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