Надаль выиграл Ролан Гаррос-2019

Рафаэль Надаль в третий раз подряд и в 12-й за карьеру стал победителем Открытого чемпионата Франции. В финале Ролан Гаррос испанец, как и год назад, встречался с Домиником Тимом.

В первых двух сетах на корте шла равная борьба, и оба теннисиста взяли по сету. Однако в следующих двух сетах усталость после 2-дневной битвы с Новаком Джоковичем сказалась на физическом состоянии Тима, и преимущество Надаля стало огромным.

Испанец уверенно довел дело до победы в 4 сетах. Матч продолжался 3 часа и 4 минуты.

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Доминик Тим (Австрия, 4) – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1

Таким образом, Надаль выиграл свой 18-й в карьере турнир Большого шлема и приблизился на расстояние двух титулов к Роджеру Федереру.