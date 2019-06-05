Мэдисон Киз – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, пятого июня, на Ролан Гаррос пройдут заключительные матчи 1/4 финала у женщин.
Поединок Мэдисон Киз – Эшли Барти начнется 15:00 по Киеву.
Победительница матча в полуфинале встретится против Симона Халеп или Аманды Анисимовой.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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