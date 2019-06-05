Н. Киченок/Куреши – Дабровски/Павич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 5-го июня, Надежда Киченок сыграет поединок 1/2 финала смешанного парного разряда.
Украинка вместе с Айсамом-уль-Хак Куреши из Пакистана сразится против второго сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Мате Павич (Хорватия).
Ориентировочное время начала – не ранее 14:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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